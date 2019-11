De Wever snoeihard voor coalitiepartner: “Open Vld heeft ons met georkestreerde aanval in de rug geschoten” TT

25 november 2019

11u11

Bron: VTM Nieuws, Belga 112 N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt dat Open Vld “met een georkestreerde aanval” zijn partij “in de rug heeft geschoten”. De uitspraken van Bart Somers gisteren betekenen voor informateur Paul Magnette (PS) ook een “geweldig cadeau”, aldus De Wever voor aanvang van het N-VA-partijbureau vanochtend.

Er zit duidelijk ruis op de lijn tussen de twee Vlaamse coalitiepartners N-VA en Open Vld. De Vlaams-nationalisten pikken de uitspraken van Bart Somers bij VTM Nieuws gisteren niet. Somers had verklaard dat “zelfs een blinde kan zien dat de N-VA naar de oppositie wil en federaal geen verantwoordelijkheid wil nemen”. Bovendien heeft de N-VA volgens de Vlaamse minister van Inburgering “een traject en een geschiedenis van het weglopen van hun verantwoordelijkheid op federaal vlak”.

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert vanmorgen ‘not amused’ op Somers’ uitspraken: “Open Vld heeft ons met een georkestreerde aanval in de rug geschoten en Paul Magnette een geweldig cadeau gedaan”, zegt De Wever voor aanvang van het partijbureau in het Vlaams parlement aan VTM Nieuws. “Dit is ongelooflijk dom en niet correct.”

“We kunnen weer van nul beginnen”

“Ik ben al 14 dagen met Magnette bezig”, legt De Wever uit. “We wisselen nota’s uit, dat verloopt vrij correct: hij heeft zijn ideeën, ik de mijne.” Maar toch is het duidelijk dat de informateur de N-VA er niet bij wil, zegt De Wever. “Hij wil ons absoluut niet, maar hij is daar ook heel eerlijk in. Hij zegt publiek dat hij paars-groen wil en dat hij het niet ziet zitten met ons. Hij zegt ons dat vlakaf, maar ook voor de camera’s. Hij maakt daar geen geheim van.”

De Wever geeft aan dat hij al twee weken “niets meer gehoord” heeft van Open Vld. “Ik dacht ook niet dat dat een probleem was, want we hebben een Vlaams regeerakkoord en de lijn is duidelijk. Maar plots gebeurt dit, en dat is natuurlijk een geweldig cadeau voor Magnette. Die heeft nu door dat de Vlamingen zich uit elkaar laten spelen en dat de partijen die de belangen moeten verdedigen van de mensen die werken, sparen en ondernemen, niet meer op één lijn zitten. Nu zal hij zeker niet meer toegeven en kunnen we terug van nul beginnen.”

‘Magnette heeft nu door dat de Vlamingen zich uit elkaar laten spelen’ Bart De Wever

“In nota's Magnette staat het omgekeerde van in die van mij”

De Wever geeft nog aan dat zijn partij zich niet zomaar opzij zal laten zetten in de federale formatie. N-VA wil volgens de voorzitter wel degelijk nog in de federale regering stappen, maar enkel als de lijn van de vorige Zweedse regering wordt verdergezet, en dat zit er niet meteen in. “In mijn nota's staat voorop dat je nu de uitgaven moet doen krimpen en hervormingen moet doorzetten. In mijnheer Magnette zijn nota’s staat het omgekeerde: die wil vooral geld uitdelen aan inactieven, dat zijn zijn kiezers. En het geld moet komen van het noorden, van mijn kiezers.”

Rutten: “Zijn niet beschikbaar om land te blokkeren of te splitsen”

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten reageert na afloop van het partijbureau van de liberalen dat “elke partij haar eigen lijn” bepaalt. “Voor ons primeert de inhoud. We staan aan e kant van mensen die werken, gewerkt hebben, ondernemen, ...” Tegelijkertijd zegt Open Vld “heel duidelijk en unaniem” dat de partij “niet beschikbaar is om het land te blokkeren of te splitsen”.

Elke partij bepaalt haar eigen lijn. Voor ons primeert de inhoud. We staan aan de kant van mensen die werken, gewerkt hebben, ondernemen...



Tegelijk zijn we heel duidelijk en unaniem met het uitgebreid partijbureau: om het land te blokkeren of splitsen zijn we niet beschikbaar. Gwendolyn Rutten(@ RuttenGwendolyn) link

“Sleutel ligt bij Open Vld”

Gisteren reageerde N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys ook als door een wesp gestoken. “Op een moment dat we twee weken niets gehoord hebben van Open Vld over de federale formatie, opent Maggie De Block de aanval in ‘La Libre’ ( ze zei dat er niet veel andere opties zijn dan een regenboogregering, red.) en Bart Somers op VTM. De sleutel ligt bij Open Vld. Zij kunnen zeggen dat paars-groen géén optie is. En dan kunnen de onderhandelingen met N-VA in alle ernst beginnen. Maar dat doen de Vlaamse liberalen dus niet.”

