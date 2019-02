De Wever sluit tweede Antwerps hotel wegens tienerprostitutie AW

01 februari 2019

19u00

Bron: Belga 0 Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) laat voor de tweede keer op enkele maanden tijd een hotel voor drie weken sluiten na herhaaldelijke vaststellingen van tienerprostitutie. Dat meldt zijn kabinet. Het gaat om een hotel aan het Koningin Astridplein.

Politie en gerecht kenden het hotel al langer als een plaats waar seksuele uitbuiting van minderjarigen plaatsvindt. In januari van vorig jaar werden al eens verschillende personen veroordeeld voor mensenhandel nadat ze een minderjarig meisje zichzelf hadden laten prostitueren in het hotel.



Het hotel kreeg daarom de boodschap dat er een sluitend registratiesysteem voor de identiteit van klanten moest zijn en dat het toegangscontroles moest invoeren. Bij verschillende politiecontroles in het najaar waren er echter opnieuw minderjarige meisjes in de kamers, in het bijzijn van niet geregistreerde mannen.

Maatregelen

De Wever oordeelt nu dat het hotel tijdelijk moet sluiten omdat de openbare orde in het gedrang komt. "In het hotel is op zijn minst een ernstig vermoeden van seksuele uitbuiting van minderjarigen, wat door verschillende controles en eerder vonnis van de correctionele rechtbank duidelijk wordt", zegt zijn woordvoerder Johan Vermant. "Het hotel kan ook onvoldoende aantonen dat er grondige stappen worden genomen om de identiteit van hotelgasten te registreren en de toegang van bezoekers te controleren, in het bijzonder van minderjarigen."

De sluiting moet zowel een ontradend effect hebben op daders als de uitbaters ertoe bewegen maatregelen te nemen. Eerder kreeg ook hotel Le Sud op het Antwerpse Zuid die maatregel opgelegd om soortgelijke redenen. De maatregel is gebaseerd op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet, waardoor allerlei inrichtingen tijdelijk bestuurlijk kunnen worden gesloten als de openbare orde in het gedrang komt. De burgemeester kan bovendien op de hoogte worden gesteld van gerechtelijke onderzoeken naar tienerprostitutie, dankzij een samenwerkingsprotocol rond informatiedoorstroming tussen het openbaar ministerie, de stad en de lokale politie.