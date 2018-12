De Wever sluit hotel waar tienerpooiers actief zijn RECEPTIE CONTROLEERDE GEEN IDENTITEIT VAN KLANTEN Patrick Lefelon

14 december 2018

06u00 0 Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) gooit zich in de strijd tegen de tienerpooiers. Hij sluit hotel Le Sud op het Antwerpse Zuid voor één maand omdat er tienerpooiers zijn betrapt. Een minderjarige meisje werd gedwongen er klanten te ontvangen en het geld aan haar pooier af te staan. Tegen de pooier loopt een gerechtelijk onderzoek.

Hotel Le Sud is officieel een budgetvriendelijk hotel voor toeristen, zakenmensen of verliefde koppeltjes. "Ons hotel is gesitueerd in de bruisende stadswijk Antwerpen-Zuid, maar is tegelijk heel rustig gelegen zodat slapen geen enkel probleem is."

Zo staat het op de website te lezen. De praktijk is echter anders. Hotel Le Sud heeft een reputatie als pleisterplaats voor verliefden of prostituees die een kamer voor een snelle wip nodig hebben.

Het hotel kwam al verschillende keren ter sprake tijdens processen tegen tienerpooiers. Zoals de tienerpooier Samir F. die foto's van zijn verblijf in Le Sud op zijn Facebook-pagina zette. Hij werd eind 2015 veroordeeld tot 8 jaar cel.

De politie stelde ook in 2017 al een proces-verbaal op tegen hotel Le Sud wegens verkrachting van een minderjarige.

lees verder onder de foto:

Gestolen auto

Het Antwerpse parket opende in oktober 2018 een onderzoek tegen twee tienerpooiers nadat zij samen met een minderjarig meisje in een gestolen auto was tegengehouden. De auto was eigendom van een klant van het tienerhoertje.

Het minderjarige meisje bekende dat zij sinds september klanten ontving, in opdracht van haar pooiers. De afspraken vonden plaats in een kamer van hotel Le Sud. De receptionist nam nooit de moeite om haar identiteit te controleren. Een medewerker van het hotel bevestigde dat er dagelijks verschillende klanten langskwamen in de kamer van het meisje. Voor burgemeester Bart De Wever is de maat vol. Hij sluit Le Sud voor minstens één maand.

Woordvoerder Johan Vermant: "In verschillende dossiers van seksuele uitbuiting van tienermeisjes komt dit hotel naar voor als plaats voor zulke schrijnende feiten. Dat brengt een zware verantwoordelijkheid mee voor de uitbater en de personeelsleden van het hotel. Het hotel heeft geen sluitend registratiesysteem voor de identiteit van klanten. Herhaling van feiten van tienerprostitutie is dus niet uit te sluiten. Daarom sluit de burgemeester het hotel. Als er over een maand wél een betrouwbaar registratiesysteem is, kan het hotel heropenen."

Thailand

De eigenaars van hotel Le Sud werden op een hoorzitting bij de burgemeester De Wever uitgenodigd. De hoofdaandeelhouder was niet aanwezig. Hij verblijft meestal in Thailand. Volgens zijn advocaat heeft de eigenaar al ingegrepen. De vorige zaakvoerder van Le Sud is ontslagen. Zijn vervanger heeft het registratiesysteem voor klanten op punt gesteld.

Hotel Le Sud moet toch een maand dicht. Het gerechtelijke onderzoek tegen de tienerpooiers wordt ondertussen verdergezet.