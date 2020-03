De Wever roept op in alle Vlaamse gemeenten avondklok en samenscholingsverbod in te voeren Redactie

16 maart 2020

13u19

Bron: VTM NIEUWS 188 Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) pleit voor de invoering van de avondklok en een samenscholingsverbod voor meer dan tien personen in Vlaanderen. Dat zei hij vanmiddag in VTM Nieuws. De Antwerpse prostitutiebuurt gaat dicht, maar voor de andere maatregelen doet De Wever een oproep naar de hogere overheden.

“Ik zou de federale overheid willen oproepen een uitgaansverbod voor de nacht af te kondigen, bijvoorbeeld vanaf 22 uur voor alle niet-essentiële verplaatsingen. Daarnaast een samenscholingsverbod voor overdag, niet meer dan tien mensen samen. Dat is de vraag van de lokale politie, en die wordt ondersteund door de hele lokale politie in Vlaanderen, om dat vandaag nog in te voeren. We zien het aantal besmettingen en de curve, en er zijn veel drastischer maatregelen nodig.”

Het is wel essentieel dat er uniformiteit is, zegt De Wever. “Ik ga niet op kop lopen, maar we vragen het wel. De nood is hoog. Ik vraag mij af waarom men wacht. Doe het alsjeblieft, en doe het snel.” De Antwerpse burgemeester vraagt tot slot dat de horeca alle terrasmeubilair weghaalt.