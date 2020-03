De Wever roept op in alle Vlaamse gemeenten avondklok en samenscholingsverbod in te voeren Redactie

16 maart 2020

13u19

Bron: VTM NIEUWS, Belga 528 Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) pleit voor de invoering van een avondklok en een samenscholingsverbod voor meer dan tien personen in Vlaanderen. Dat zei hij vanmiddag in VTM Nieuws. De Antwerpse prostitutiebuurt gaat dicht, maar voor de andere maatregelen doet De Wever een oproep naar de hogere overheden.

“Ik zou de federale overheid willen oproepen een uitgaansverbod voor de nacht af te kondigen, bijvoorbeeld vanaf 22 uur voor alle niet-essentiële verplaatsingen. Daarnaast een samenscholingsverbod voor overdag, niet meer dan tien mensen samen”, zegt De Wever.

“Dat is de vraag van de lokale politie, en die wordt ondersteund door de hele lokale politie in Vlaanderen, om dat vandaag nog in te voeren. We zien het aantal besmettingen en de curve, en er zijn veel drastischere maatregelen nodig.” Een samenscholingsverbod van meer dan tien personen zou het huidige advies om afstand te houden van elkaar concretiseren en in een beter te handhaven regel gieten, redeneert De Wever. Een nachtelijk uitgaansverbod is volgens de burgemeester daarbovenop nodig om de druk op de capaciteit van politie en andere hulpdiensten te verlichten.

Het is wel essentieel dat er uniformiteit is, zegt hij nog. “Ik ga niet op kop lopen, maar we vragen het wel. De nood is hoog. Ik vraag mij af waarom men wacht. Doe het alsjeblieft, en doe het snel.”

Terrasmeubilair

De Wever heeft zelf na overleg met onder meer de lokale politie beslist om de prostitutiebuurt in zijn stad te laten sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De seksinrichtingen in het Schipperskwartier moeten dus tot nader order dicht. Hun werking is in strijd met het principe van ‘social distancing’ dat moet worden gehandhaafd tijdens de crisis rond het virus, klinkt het.

Daarnaast doet het N-VA-kopstuk ook een oproep aan uitbaters van horecazaken om niet alleen zoals bevolen de deuren gesloten te houden de komende weken, maar ook hun terrasmeubilair binnen te halen. “We zien dat heel wat mensen daar nog gebruik van maken, maar dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn”, laat hij weten via zijn woordvoerder.