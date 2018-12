De Wever: “Regering komt om 16 uur finaal bijeen. Wij kunnen dat pact niet aanvaarden” ttr

08 december 2018

12u02

Bron: VRT NWS, belga 30 De ministerraad komt vanmiddag bij elkaar nadat de bijeenkomst van gisteren geen soelaas bracht. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. Momenteel voert premier Charles Michel (MR) gesprekken met de verschillende vicepremiers: Kris Peeters (CD&V), Alexander De Croo (Open VLD) en vooral Jan Jambon (N-VA), zo schrijft VRT NWS.

Dit weekend zal moeten blijken of de tegenstellingen tussen MR, CD&V en Open Vld enerzijds en N-VA anderzijds overbrugbaar zijn. N-VA-voorzitter Bart De Wever houdt voet bij stuk. “Het parlement heeft de regering gevraagd om een standpunt te bepalen over het pact van Marrakech, dus het is goed dat dat nu zal gebeuren”, zegt Bart De Wever aan VRT NWS bij aankomst op de partijraad van de N-VA. “Ik zeg wel heel duidelijk dat we dat pact echt niet kunnen aanvaarden. We hebben het grondig geanalyseerd en gaan niet meer van mening veranderen.” Hij voegde er ook aan toe dat er later op de dag een vergadering van de regering volgt.

De partijvoorzitter verwacht dat de andere partijen “soepel” zijn. “In het verleden is er in de regering altijd rekening gehouden met de bezwaren van één partner - ook wij hebben dat gedaan, soms met zwaar gezichtsverlies voor ons”, klinkt het. De partijvoorzitter refereert daarmee aan huiszoekingen bij illegalen. Dat werd goedgekeurd door de regering, maar finaal tegengehouden door de MR. “Ik kan alleen hopen dat de wijsheid alsnog zal primeren en de regering gewoon kan verdergaan. Ik ga er tot de laatste seconde op blijven hopen.”

De N-VA zei dat het migratiepact tot nu toe nooit op de ministerraad is besproken. Op verzoek van de N-VA moet premier Michel een nieuwe ministerraad bijeenroepen over het migratiepact. Wanneer de ministerraad exact plaatsvindt, is momenteel nog onduidelijk. Sommige bronnen zeggen dat er om 16 uur samengezeten wordt, anderen hebben het over de “late namiddag”.

Maandag wordt de premier verwacht in Marrakech, waar het pact wordt aangenomen. Tien dagen later, op 19 december, wordt het pact officieel goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Met of zonder de goedkeuring van België zal een meerderheid van de VN-lidstaten het pact zelf uiteindelijk wel goedkeuren.