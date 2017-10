De Wever reageert voor het eerst op drie fietsdoden in twee weken tijd in Antwerpen "Debat rond fietsveiligheid is verzand in bitse strijd om groot gelijk" sam

19u42 0 BELGA Koen Kennis en Bart De Wever. Antwerps burgemeester Bart De Wever en schepen voor mobiliteit Koen Kennis verspreiden een brief naar aanleiding van de recente fatale ongevallen in de stad. Ze hekelen dat de discussie over de ongevallen uitmondt in een "bitse strijd om het groot gelijk" waarbij "niemand iets wint".

"Sinds 2013 verloren we 53 mensen in Antwerpen aan het verkeer", begint de brief. "Dat zijn 53 levens, 53 families, 53 vriendenkringen, 53 nederlagen, 53 diepgaande onderzoeken naar de oorzaken van het ongeluk." De Wever en Kennis benadrukken dat de stad dagelijks bezig is met de veiligheid van de inwoners in het verkeer, dat al veel gedaan is aan veilige infrastructuur en dat nog "enorm veel op stapel" staat.

Automatische piloot

De briefschrijvers geven aan dat het nog even zal duren eer de "broodnodige infrastructuurwerken" resultaat opleveren. En aangezien de wegenwerken onvermijdelijk risico's met zich meebrengen, vragen De Wever en Kennis iedereen "de automatische piloot uit te schakelen waarmee we ons dagdagelijks allemaal door de stad verplaatsen."

Veiligheid en respect

"De snelste winst zit tussen onze oren", luidt het. "Pas uw rijstijl aan, aan de werd waarop we ons voortbewegen. Pas op uzelf, pas op elkaar. We beloven u dat de stad er de komende jaren ook alles aan zal doen om ook voor uw veiligheid te zorgen. Veiligheid en respect, dat gaat ons allemaal aan." En ook: "Wat vandaag de grootste bouwwerf is van Vlaanderen, zal morgen meer dan ooit haar mooiste stad zijn."

Volledige tekst

