De Wever: "We moeten ophouden met de automobilist de schuld van alles te geven"

Bron: Belga 12 Photo News Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever (N-VA). "Ik geloof dat de auto nooit uit de stad zal verdwijnen." Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vandaag gezegd tijdens het European Automotive Forum in de marge van het Brusselse autosalon.

"Een stad zonder auto's zal letterlijk armer zijn. We moeten ophouden met de automobilist alle schuld te geven. Veel gezinnen kunnen niet zonder wagen, en hen die afnemen zou tot economische en demografische achteruitgang leiden", aldus De Wever, volgens wie ook de auto van de toekomst nog plaats zal innemen in de stad. "Zelfs milieuvriendelijke of zelfrijdende wagens zullen nog altijd niet in de cloud geparkeerd kunnen worden."

Wat de bedrijfswagen betreft, denkt De Wever dat "gratis wagens en gratis brandstof niet zullen zorgen voor schonere lucht". "Maar ik geloof in keuzevrijheid. Om mensen uit hun bedrijfswagen te krijgen moeten we hen betere oplossingen bieden, niet hen meer doen betalen voor minder. De enige bestaansreden voor de bedrijfswagen is dat die een uitweg vormt voor de verstikkende belastingtarieven in dit land."

Deelauto

Maar De Wever denkt niet dat het traditionele autobezit zal voortduren. "Kijk naar het immense succes van fietsdelen vandaag al in Antwerpen. Ik verwacht dat ook bij de auto." Want mensen hebben volgens de Antwerpse burgemeester een auto nodig, maar hoeven die daarom niet altijd te bezitten. "Eén deelauto kan tot tien privéwagens vervangen", zegt De Wever.

"Mijn mobiliteit mijn vrijheid"

"We moeten van 'mijn auto mijn vrijheid' naar 'mijn mobiliteit mijn vrijheid'. Antwerpen moet daarbij een smart city worden, een 'living lab' met een smart zone in het centrum. Efficiënte apps zullen de sleutel tot de toekomst zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan een app om een parkeerplaats te vinden. De burger heeft mobiliteitsinfo in real time nodig", aldus De Wever.