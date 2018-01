De Wever: "Niet aan N-VA, maar aan parlement om Puigdemont zaal te geven" - Somers: "Parlement niet laten misbruiken voor buitenlands politiek spel" SI

28 januari 2018

16u17

Bron: Belga 5 Als Carles Puigdemont zijn inhuldigingsspeech vanuit het Vlaams Parlement wil doen, is het aan het Bureau van dat parlement om daarover te oordelen. Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever zondag in Het Nieuws van VTM gezegd. Volgens De Wever is het "niet juist" dat zijn partij daarover aan het onderhandelen is met de gewezen president van de Catalaanse regering. Ook Open Vld-fractieleider Bart Somers reageerde: "Het zou niet goed zijn dat het Vlaams Parlement zich als instituut zou laten misbruiken voor een buitenlands politiek spel." Peumans zegt nog geen aanvraag van Puigdemont ontvangen te hebben.

Volgens het Spaanse persagentschap EFE zou Puigdemont met N-VA onderhandelen over de mogelijkheid om zijn inhuldigingsspeech dinsdag vanuit het Vlaams Parlement te geven. Intussen heeft het Spaanse Grondwettelijk Hof wel geoordeeld dat Puigdemont enkel de eed kan afleggen als hij naar Spanje terugkeert.

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever is het niet aan zijn partij om Puigdemont een zaal te geven in het Vlaams Parlement. "Ik beslis daar niet over. Dat is aan het Bureau van het Vlaams Parlement", zo zei De Wever op VTM.

Nog geen aanvraag

De N-VA-voorzitter denkt wel dat Madrid zich zal verzetten tegen de plannen. "Je weet hoe het zal gaan, Madrid zal furieus zijn en druk zetten om dat te verhinderen. We weten niet of dat kan doorgaan. Dat zullen we maandag horen op het Bureau van het parlement, als Puigdemont de vraag stelt, want bij mijn weten is dat nog niet gebeurd", zegt De Wever.

Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, bevestigt dat ook aan Belga: "Er is tot op heden nog geen enkele aanvraag ingediend. Als er een aanvraag binnenkomt, oordeelt in principe het Vast Bureau", aldus Peumans.

Ongepast

Open Vld-fractieleider Bart Somers heeft een brief gestuurd naar parlementsvoorzitter Jan Peumans. "Daarin vraag ik om geconsulteerd en geïnformeerd te worden over de kwestie", zegt Somers.

"Het lijkt me alvast geen goede zaak dat het Vlaams Parlement zou worden misbruikt voor een buitenlands politiek spel", aldus de Open Vld-fractieleider. "Het staat politieke partijen vrij om mensen uit te nodigen in het parlement. Maar hier zou het parlement als instituut, als symbool van onze democratie, gebruikt en ingezet worden voor een buitenlands politiek spel. Dat lijkt me echt ongepast", besluit Somers.

Open Vld is niet de enige fractie met weerstand tegen een eventuele eedaflegging van Puigdemont vanuit het parlement. "Dit kunnen we echt niet maken", reageert ook Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Ook CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel is duidelijk. "Hier mag geen misverstand over bestaan. Het is niet de N-VA die in naam van het parlement over zo'n zaken beslist. Als er een aanvraag zou zijn, is dat een zaak van het parlement, niet van één partij. Maar het lijkt me niet goed dat het parlement zich hier als instituut voor de kar laat spannen."

Toelating Spaanse hooggerechtshof

Het Spaanse persbureau Europa Press bericht ondertussen dat Puigdemont bij het Spaanse hooggerechtshof een toelating probeert te bekomen om dinsdag de zitting van het regionale parlement in Barcelona bij te wonen. Althans dat heeft het persbureau vernomen bij Joseph Rull, een partijgenoot van Puigdemont.

Welke vorm die toelating zou moeten aannemen, liet Rull in het midden. De afgevaardigde van JuntsPerCat sprak zich ook niet uit over de vraag of Puigdemont ook zal terugkeren indien hij geen toestemming krijgt.

Op de vlucht

Puigdemont zelf was zondag spreker op de nieuwjaarsreceptie van N-VA in Lennik, maar daar ging hij niet in op vragen over zijn eedaflegging en/of eventuele terugkeer naar Spanje.

Puigdemont, op de vlucht voor het Spaanse gerecht, kwam in België aan op 30 oktober in aanwezigheid van vier ex-regioministers. De Spaanse regering had hem afgezet, op basis van artikel 155 van de Spaanse grondwet. Maar bij de jongste regionale verkiezingen in Catalonië haalden de separatistische partijen een meerderheid.