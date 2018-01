De Wever: "Ik ben erg onder de indruk van de solidariteit onder omwonenden" Redactie

23u54

Bron: belga 3 BELGA

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft via Twitter zijn medeleven betuigd met de slachtoffers van de explosie aan de Paardenmarkt. In een bijkomende reactie laat hij ook nog weten "erg onder de indruk" te zijn van de solidariteit die na het incident ontstaan is onder omwonenden.

"Ik ben erg onder de indruk van de spontane boodschappen van talrijke omwonenden, onder wie vele studenten, die meteen op sociale media steun en onderdak aanboden", aldus De Wever. "Die solidariteit laat zien hoe hecht onze stad is in tijden van nood. Dat verdient ons respect."

Op Twitter heeft De Wever woorden van steun voor de slachtoffers. "Vanavond werd onze stad getroffen door een verschrikkelijke ontploffing", tweette hij. "Dank aan hulpverleners die nu met opvang en redding bezig zijn. Onderzoek moet uitwijzen wat de omstandigheden waren. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie. Antwerpen zal jullie steunen."

