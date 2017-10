De Wever: "Puigdemont is een vriend en die laat je niet in de steek" SPS

Bron: Belga 3 photo_news "Puigdemont is een vriend en die zijn bij mij altijd welkom." Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever aan VTM Nieuws over het bezoek van de afgezette Catalaanse leider aan ons land.

Terwijl premier Charles Michel vandaag benadrukte dat Puigdemont niet naar Brussel is gekomen op uitnodiging of vraag van de Belgische regering, steekt N-VA-kopman De Wever niet onder stoelen of banken dat er contact is geweest met de gewezen Catalaanse minister-president. "We weten allemaal dat wij heel nauwe banden hebben met partijen en bewegingen in Catalonië, maar ook in Spanje."

De Wever benadrukte wel dat hij en zijn partij geen olie op het vuur wensten te gooien. "Maar wij gaan ook geen vrienden in de steek laten. Ik keer nooit mijn rug naar vrienden, ook niet als die in de problemen zitten."

En zo lijkt De Wever wel kant te kiezen in het conflict. Hij vindt dat de problemen gestart zijn in Madrid en niet in Barcelona. "Ik vrees dat de Spaanse premier Rajoy een heel cynisch spel heeft gespeeld, waarbij hij ook geweld heeft gepleegd tegen zijn eigen burgers. Hij heeft de Catalanen in een hoek geduwd, en hij heeft dat voorzien", zegt De Wever nog.

De oplossing van het probleem ligt volgens De Wever nog steeds in de dialoog. "Ze moeten rond de tafel gaan zitten en Spanje moet het autonoom karakter teruggeven aan Catalonië, dat is de oplossing voor heel wat problemen."