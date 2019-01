De Wever: “Premier Michel, bespaar ons pompeuze verklaringen over de goede kant van de geschiedenis” kg

12 januari 2019

22u02

Bron: Belga 0 N-VA heeft de ambitie om na de verkiezingen opnieuw mee te regeren. De Vlaams-nationalisten leggen daarbij het confederalisme op tafel en zetten hoog in op onderwijsbeleid. Dat zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het nieuwjaarsfeest van de partij. In zijn toespraak uitte hij ook forse kritiek op premier Charles Michel (MR).

Zowat 5.500 leden en sympathisanten zakten zaterdagavond naar Mechelen af, voor wat volgens De Wever "het grootste nieuwjaarsfeest ooit" van de partij was. Eind vorig jaar telde N-VA 46.000 leden.



In december verdween N-VA uit de federale regering-Michel. De partij zit nu federaal in de oppositie, maar wil bestuursverantwoordelijkheid blijven opnemen. "Er is veel werk gedaan. Maar het werk is verre van af. En dat niemand zich vergist: het is onze ambitie om het werk verder te zetten. Wij willen blijven saneren en hervormen", zei De Wever.

Confederalisme

De N-VA legt daarbij het confederalisme opnieuw op tafel. De Wever riep andere partijen op "mee orde op zaken te stellen". “Gebruik de Grondwet niet als een wapen tegen de macht van het volk". “Vlamingen én Franstaligen hebben recht op een eigen bestuur, gestoeld op een meerderheid in hun eigen democratie. Laat ons daarvoor gaan.”

Vlamingen én Franstaligen hebben recht op een eigen bestuur, gestoeld op een meerderheid in hun eigen democratie. Laat ons daarvoor gaan.

Ook in Vlaanderen wil N-VA verder besturen. De Wever haalde er één ambitie uit: onderwijs. "Wij moeten alles op alles zetten om de kwaliteit van ons Vlaams onderwijs te blijven verzekeren".

Uithaal naar Michel

Uithalen naar andere partijen waren er niet in de toespraak van De Wever. Wel een sneer naar premier Charles Michel. N-VA vindt dat Michel had moeten tussenkomen in de Catalaanse zaak, nadat Spanje de diplomatieke status introk Vlaamse vertegenwoordiger.

Meet u geen morele superioriteit aan alstublieft, het siert u niet en het past u niet

"Als zo'n aanval van een EU-land op de vrije meningsuiting van een parlementslid hier geen incident waard is, en als het lot van politieke gevangenen u feitelijk niets kan schelen, bespaar ons dan alstublieft pompeuze verklaringen over de goede kant van de geschiedenis. Meet u geen morele superioriteit aan alstublieft, het siert u niet en het past u niet", zei De Wever.

