De Wever pikt normaal gezien deze week draad van Vlaamse regeringsgesprekken weer op

29 juli 2019

12u17

Bron: Belga 42 Vlaams informateur Bart De Wever pikt deze week wellicht de draad van Vlaamse formatiegesprekken opnieuw op. Begin juli zette De Wever die Vlaamse formatie op pauze in afwachting van meer duidelijkheid op federaal niveau. Intussen heeft N-VA naar verluidt een aantal signalen gekregen die een doorstart van de Vlaamse formatie mogelijk maken. Alvast het Vlaams Belang heeft een uitnodiging gekregen voor een "gesprek later deze week".

Even terugspoelen naar begin juli. Toen zette Vlaams informateur Bart De Wever de Vlaamse formatiegesprekken 'on hold' in afwachting van meer duidelijkheid op federaal niveau. De N-VA wilde onder meer garanties van Open Vld en CD&V dat zij niet in een "anti-Vlaamse federale regering" - een federale regering zonder Vlaamse meerderheid - zouden stappen.

Maand later

We zijn intussen een maand later en de koninklijke informateurs zijn erin geslaagd PS en N-VA aan één tafel te brengen en een eerste keer aan elkaar te laten snuffelen. Daarnaast hebben verschillende liberale kopstukken, zoals Patrick Dewael en Vincent Van Quickenborne, zich afgezet tegen een paarsgroene piste op federaal niveau en hebben verschillende CD&V'ers, zoals bijvoorbeeld Pieter De Crem en Hendrik Bogaert, zich duidelijk uitgesproken tegen een deelname aan een federale regering zonder Vlaamse meerderheid.

Vlaams Belang

Allemaal elementen die ervoor zorgen dat N-VA de draad voor de Vlaamse formatiegesprekken normaal gezien opnieuw zal opnemen. De Wever zou dus zijn gesprekken met CD&V, Open Vld en sp.a hervatten. Ook Vlaams Belang wordt opnieuw uitgenodigd. Die partij zit naar verluidt "later deze week" opnieuw aan tafel met De Wever.

Dat De Wever Vlaams Belang blijft uitnodigen, zet hier en daar kwaad bloed. Zo krijgt Groen-fractieleider Björn Rzoska het op zijn heupen. “Er gebeurt bijna niets in de Vlaamse formatie. En als er dan iets gebeurt, is het met Vlaams Belang. Ik maak me daar oprecht zorgen over. Na 9 weken is het nu echt wel tijd om te onderhandelen over een serieus scenario”, zegt hij op Twitter.

Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo zit op dezelfde lijn: “Het blijven onderhandelen met Vlaams Belang is al lang niet meer onschuldig. Vlaanderen verdient regering met democratische partijen die samenwerken aan project voor alle Vlamingen. Da’s een echt antwoord op de groei van extreemrechts”, tweet hij. “Vlaams Belang is een partij die een onderscheid maakt tussen mensen en waar sommige mensen zoals afgelopen week nog vergeleken worden met ratten,... Dat is een partij met ideeën die haaks staan op de christendemocratie. Ik kan alleen hopen dat de Chinese muren van voor de verkiezingen stand houden en dat een verstandig man als De Wever weet dat er voor Vlaanderen heel wat uitdagingen op de plank liggen.”

“Het wordt tijd dat De Wever in actie schiet en werk maakt van een regering. Men had die pauzeknop nooit mogen indrukken”, zegt Sammy Mahdi, voorzitter van JONGCD&V. “Het is niet aan ons om te bepalen met wie De Wever praat, maar wij stappen niet in een meerderheid met een extreemrechtse partij”, reageert Mahdi.

“Het is echt geen tijd om achterover te leunen. Ook in Vlaanderen moet er heel wat gebeuren. Blijkbaar is het in ons land een gewoonte geworden om de regeringsvorming op een gezapig tempo te doen, maar de mensen begrijpen dat niet. Dat bevestigt ook het negatieve beeld dat mensen hebben van politiek”, legt Mahdi uit.

