De Wever: "Peeters heeft mij verschrikkelijk kwalijk genomen dat hij geen premier was"

22 oktober 2019

14u11

Bron: Belga 0 "Kris Peeters heeft het mij verschrikkelijk kwalijk genomen dat hij geen premier is kunnen worden, omdat dat onderdeel was van een deal. Ik heb er alles aan gedaan om die deal te honoreren, maar als zijn eigen partij hem laat vallen, kan ik daar niets aan doen." Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in het tweede seizoen van ‘Wissel van de macht’, dat vanaf 18 november wordt uitgezonden op Canvas.

In de tweede reeks wijdt journalist Marc Van de Looverbosch telkens een volledige aflevering aan achtereenvolgens sp.a, Open Vld, CD&V en N-VA. De vijfde episode gaat over de vorming van de regering Michel I.

In die aflevering keren Bart De Wever en Kris Peeters terug naar de nacht in 2014, toen werd beslist over het premierschap van de eerste Zweedse coalitie. Alle deelnemers hadden verwacht dat CD&V die positie zou claimen, maar de partij koos er uiteindelijk voor om Marianne Thyssen Europees commissaris te maken.

Consensus

"Ik moet toegeven dat er een grote consensus was dat ik premier zou worden, ik denk dat daar op een bepaald moment niemand nog aan twijfelde", zegt Peeters in de aflevering.





De CD&V'er kondigde aan de onderhandelingstafel uiteindelijk zelf aan dat zijn partij voor de Europese post zou kiezen. "Uit de lichaamstaal van Peeters kon ik afleiden dat wat hij zei, niet was wat hij dacht", zegt De Wever daarover. "Hij is daar door zijn eigen partij afgezet van het premierschap, ik heb dat zien gebeuren."

Van de Looverbosch kreeg de kans om met verschillende hoofdrolspelers uit te weiden over een vaak niet zo ver verleden, maar kreeg ook het deksel op de neus van enkele tenoren. "Guy Verhofstadt weigerde botweg om mee te werken", zegt hij. "Ook Patrick Janssens, Johan Vande Lanotte en Frank Vandenbroucke wilden niet meedoen aan de aflevering over de socialisten. Achteraf dacht ik: ik heb ze niet gemist en ze gaan er nog spijt van krijgen."

“Gefraudeerd”

Wie wel meewerkte en een rol speelt in episodes van meerdere partijen, is Jean-Marie Dedecker. In de aflevering rond Open Vld zegt hij dat er bij de voorzittersverkiezing van 2004 is gefraudeerd. "Men heeft op drie plaatsen in Vlaanderen stemmen bijgemaakt", zegt Dedecker. Bart Somers werd toen nipt voorzitter, met 50,46 procent van de stemmen.

"Dat is een Dedeckeriaanse uitspraak, dat is nonsens", zegt Somers in de reeks. "De fout die we toen misschien wel gemaakt hebben, is dat we geprobeerd hebben om terug een brug te maken met Dedecker", aldus de toenmalige voorzitter. "We moesten hem absorberen, maar het probleem is dat Dedecker niet te absorberen is", zegt Karel De Gucht.

De reeks is nu al volledig te bekijken op VRT NU.