De Wever over slechte luchtkwaliteit in Antwerpen: “We kunnen niet toveren” Redactie

29 oktober 2018

17u44

Bron: VRT Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) erkent dat zijn stad slecht scoort op het vlak van vervuiling. Nochtans is Antwerpen op de goede weg, reageert hij bij de VRT. "Maar je kan niet toveren."

België behoort tot de gebieden met de meeste vervuiling door stikstofdioxide (NO2) ter wereld. De stad Antwerpen staat zelfs in de top 4 van Europa. Dat blijkt uit nieuwe satellietgegevens. Dat zijn stad niet goed scoort, is niet verwonderlijk volgens De Wever. “We zijn een industrieel complex en een havencomplex. 150.000 mensen verdienen hier hun brood. Daarvoor betaal je een zekere prijs.”



De burgemeester trekt de vergelijking met andere vervuilde gebieden in Europa. “Als je naar die gebieden kijkt, kom je tot de grote industriële as in Europa. Je kan niet toveren en zeggen dat al die mensen ontslagen moeten worden omwille van de luchtkwaliteit.”

Beterschap

Volgens De Wever is er echter al beterschap en zitten er nog heel wat maatregelen in de pijplijn. “We halen nu al de Europese norm inzake stikstofdioxide. We moeten daar verder aan werken om de strengere norm van de Wereldgezondheidsorganisatie te behalen. We zijn op de goede weg.”



Verschillende maatregelen moeten helpen die norm te halen, zoals de lage-emissiezone, het Oosterweelproject, de overkapping van de ring en een groene buffer rond Antwerpen.

