De Wever over legalisering cocaïne: "Het is een optie die men onder ogen moet durven zien"

10 oktober 2020

09u15 0 De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) geeft een nieuwe wending aan de ‘war on drugs’. Hij ziet een legalisering van cocaïne daarbij als een mogelijke oplossing. “Het is een optie die men onder ogen moet durven zien”, klinkt het. “De strijd tegen alcohol en nicotine is ook opgegeven.” De Wever doet die uitspraak in een nieuw Nederlands boek.

In het boek ‘Nederland, Drugsland’ onderzoeken de ‘De Volkskrant’-journalist Jan Tromp en hoogleraar Pieter Tops de schaduwzijde van het criminele circuit, en hoe de drugsnetwerken de wind uit de zeilen gehaald kan worden. Volgens De Volkskrant zegt N-VA-voorzitter in het boek dat hij de illusie verloren heeft dat oorlog tegen drugs te kunnen winnen.

Opmerkelijk is dat hij ook de piste van legalisering mogelijk acht. In de Volkskrant lezen we volgende uitspraak. “Het is een optie die men onder ogen moet durven zien. De strijd tegen alcohol en nicotine is ook opgegeven. De producten zijn gelegaliseerd. Ik vind het idee dat we zoiets met andere roesmiddelen nog een keer zouden doen afschuwelijk. Maar het is natuurlijk wel een oplossing. Dat kan ik niet ontkennen.”

“Hij blijft hartstochtelijk tegenstander”

Een woordvoerder van Bart De Wever benadrukt aan de redactie van HLN dat “hij hartstochtelijk tegenstander blijft van legalisering van drugs.” Dat bevestigt hij zelf ook op Twitter. Op de vraag of hij bovenstaande uitspraak effectief heeft gedaan, geeft zijn woordvoerder geen antwoord. “Wij hebben dat boek nog niet gezien”, klinkt het.

In weerwil van wat @demorgen beweert: ik ben tegen iedere legalisering van drugs. Punt aan de lijn, no pun intended. Bart De Wever(@ Bart_DeWever) link

