De Wever over F-16-hetze: "Als het een complot is, dan is dit het slechtste complot dat ik ooit gezien heb" kv

04 juni 2018

20u43

Bron: Terzake 0 De mails die sp.a-voorzitter John Crombez naar buiten bracht en die moesten aantonen dat minister van Defensie Steven Vandeput wel degelijk op de hoogte was van de l opende studies over een mogelijke levensduurverlenging van de F-16's zijn overduidelijk vals. Dat zei N-VA-voorzitter Bart De Wever vanavond in 'Terzake'.



Crombez kreeg de mails van een anonieme bron. Nu de authenticiteit ervan in twijfel wordt getrokken, verklaarde de sp.a-voorzitter al dat hij mogelijk wat te voortvarend was met het uitbrengen van de communicatie.

"We schrokken ervan", zegt Bart De Wever tijdens een interview in Terzake. Volgens hem is er bij sp.a "iets helemaal misgegaan". "Ik heb die mails donderdag in de Kamer voor de eerste keer gezien. Eerlijk gezegd: zelfs een veertienjarige ziet na twee minuten dat er iets niet juist is mee is", aldus de N-VA-voorzitter. "Het verbaast me echt dat [Crombez] daar zoveel gewicht aan heaft gegeven."

De Wever heeft naar eigen zeggen geen idee van waar de mails vandaan zouden komen. "Alleszins van iemand die niet het flauwste benul heeft van hoe zo'n mails er zouden moeten uitzien. Dit is amateurswerk van het vierde leerjaar, elke normale mens zou zien dat dit niet juist is. Als het een complot is, dan is dit het slechtste complot dat ik ooit gezien heb."