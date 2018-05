De Wever: "Ouders van Mawda zijn niet enkel slachtoffer" ADN KV

24 mei 2018

17u17

Bron: Belga, VTM Nieuws 20 De ouders van Mawda, het tweejarige Koerdische meisje dat bij een achtervolging op de snelweg door een politiekogel om het leven kwam, zijn volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever mee verantwoordelijk voor wat er met hun kind is gebeurd. De ouders mogen voorlopig in ons land blijven.

“Er is een hele voorgeschiedenis aan dat Iraakse gezin”, vertelde De Wever aan VTM Nieuws. “Die zijn in Duitsland asiel komen vragen. Wederrechtelijk zijn die dan naar Engeland gegaan. Die zijn daar uitgewezen, terug naar Duitsland gebracht. Hun asiel is daar blijkbaar afgewezen eind vorig jaar en sindsdien zijn die al drie keer gepakt in ons land, terwijl ze terug wederrechtelijk terug naar Engeland wilden gaan. Een van die keren zelfs met hun kinderen in een koelwagen. Dan moet je - hoe tragisch de dood van een kind ook is en een kind is per definitie onschuldig - de verantwoordelijkheid van die ouders in beeld durven brengen. Spreken over die mensen als loutere slachtoffers, dat vind ik niet correct.”

Wanhopig

De advocaten van de ouders willen niet reageren. De Liga voor de Mensenrechten vindt dat Bart De Wever excuses zoekt, want het is en blijft de politie die de trekker heeft overgehaald, zeggen ze daar. Dat de ouders voor zo'n extreme oplossing kozen, bewijst alleen hoe wanhopig ze waren.

Ouders niet uitgezet

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zei vandaag in de Kamer dat de ouders van Mawda tijdens het gerechtelijk onderzoek niet actief uit het land worden gezet.

De familie van Mawda en alle overige inzittenden kregen na hun ondervraging het bevel om het grondgebied te verlaten. Isabelle Poncelet (cdH) en Julie Fernandez-Fernandez (PS) vroegen staatssecretaris Francken om de ouders te regulariseren. De ouders hebben tot nu toe nog geen verblijfsaanvraag ingediend.

"Het gaat om een enorme tragedie, zowel voor de familie als voor de agent die, zonder dit te willen, de dood van het meisje heeft veroorzaakt", zei Francken. De staatssecretaris zei dat de familie nog geen enkele aanvraag voor het bekomen van een wettige verblijfstitel heeft ingediend. Zolang het onderzoek loopt, zal er echter geen actieve verwijdering gebeuren.

Foute communicatie

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft zich dan weer geëxcuseerd voor de foute communicatie van het parket van Bergen. Dat zei in eerste instantie dat het meisje door een schedelfractuur was omgekomen. Pas de dag nadien meldde het parket dat het meisje door een politiekogel was geraakt. "Het openbaar ministerie heeft te snel gecommuniceerd", zei de minister.