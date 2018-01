De Wever ontkent dat N-VA achter lekken over Tom Meeuws zit: "Alsof je geflitst wordt en kwaad bent op de flitspaal" TT

18 januari 2018

17u40

Bron: VTM Nieuws 6 Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever ontkent dat zijn partij achter de lekken over sp.a-kopman Tom Meeuws zit. Die kwam in opspraak over financiële malversaties tijdens zijn periode als directeur bij De Lijn Antwerpen. Daarop barstte het progressieve kartel Samen.

Volgens sp.a-voorzitter moest de bron voor de perslekken gezocht worden bij N-VA en met name bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van De Lijn, Marc Descheemaecker. Die ontkende in alle talen.

Ook De Wever reageert nu voor het eerst. Voor de camera's van VTM Nieuws op het Autosalon zei hij dat zijn partij niet achter het lek zit. "Ik wil dat formeel ontkennen. Ik denk dat als je op zoek gaat naar lekken, je vaak verrast zou uitkomen. Ik vind het jammer dat sp.a een externe vijand zoekt. Het is alsof je geflitst wordt met de wagen en je gaat roepen op de flitspaal."

De gedelegeerd bestuurder van De Lijn, Roger Kesteloot, reageerde gisteren bijzonder boos over de lekken en liet verstaan dat er behalve hijzelf maar drie mensen op de hoogte waren van het dossier van Tom Meeuws: Descheemaecker, Luc Martens (van CD&V-signatuur) en Irina De Knop (van Open Vld-signatuur).

Zondebok

"Het gaat hier over feiten. Als er ontslag wordt gegeven, is er toch een teken dat er iets mis was”, zegt De Wever nog. “Maar dat is niet mijn probleem. Ik stel voor dat ze hun eigen problemen oplossen zonder een zondebok te zoeken."

De Wever wil bovendien publiek nog geen victorie kraaien. "Ik word er warm, noch koud van. Je kan er voordelen in zien, je kan ook nadelen zien. Ik denk niet dat N-VA hier een goede of slechte zaak aan doet. Het is nu januari, de verkiezingen zijn in oktober. Degene die nu denkt dat de match van oktober kan winnen met wat er vandaag wordt gespeeld, kent echt niets van politiek."