De Wever: “Nog slijpwerk nodig aan federale formatie” mvdb

12 november 2019

12u30

Bron: VTM Nieuws 1 Burgemeester Bart De Wever heeft ter ere van de 100ste verjaardag van de Antwerpse diamantsector vanochtend de laatste hand gelegd aan ‘t Steentje, een unieke diamant die door 57 bekende en minder bekende Antwerpenaren is geslepen.

In zijn hoedanigheid als N-VA-voorzitter gaf hij aan VTM Nieuws kort zijn mening over de impasse rond de federale regeringsvorming. Hij bleef daarbij in edelstenenjargon spreken.



Volgens De Wever is er “nog een beetje slijpwerk bodig, om het zacht uit te drukken”. Hij trad daarbij niet in detail. “Het is aan de formateur (PS’er Paul Magnette is aangesteld tot informateur, red.) om zijn conclusies te trekken.” “Het wordt een briljant, dan wel een zwarte parel. Dat zal aan het einde van de rit blijken.”