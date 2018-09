De Wever noemt Schild & Vrienden "ranzig": "We gaan dit opkuisen" Redactie

06 september 2018

14u16

Bron: De Morgen 40 N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt in een interview aan De Morgen erg geschrokken te zijn over de extremistische retoriek die aan het licht kwam bij een Pano-reportage over de rechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden. Een aantal van hen zijn lid van Jong N-VA, maar volgens hem is er in zijn partij geen plaats voor die personen. Een aantal mandatarissen zijn vanmiddag al van lokale kieslijsten gehaald.

"Voor ranzigheid en extremisme is in onze winkel geen plaats", zei De Wever vanmiddag. "Mijn moeder zei altijd dat je proper op jezelf moet zijn. Dat gaan we ook doen." Om wie het juist gaat, wist De Wever naar eigen zeggen nog niet. "Het gaat om een paar figuren, maar ik weet niet precies wie. Ik ken die mensen alleszins niet. We zullen dat intern bekijken."

Of ze ook meteen uit de partij worden gezet, wil De Wever niet gezegd hebben. "We moeten eerst zien wat ze precies hebben gedaan en wat ze wisten van die extremistische boodschappen. In een rechtstaat verdient iedereen een faire kans. Maar opnieuw: ranzigheid en extremisme hebben bij ons geen plaats. Dat is heel duidelijk."

"Ik weet welke oefening nu start: guilty by association"

Schild & Vrienden koestert bewondering voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, bleek uit de reportage. Zo beveiligden leden vrijwillig een lezing van het N-VA-stemmenkanon nadat die eerst niet was kunnen doorgaan door een manifestatie. Maar Francken "heeft dat nooit gevraagd", zegt De Wever. "Ik weet welke oefening nu start: guilty by association. Dat hebben we nog al meegemaakt. Maar we gaan dit opkuisen en we gaan verder", benadrukt hij.

Volgens De Wever is wat aan het licht kwam door de reportage, geen probleem van N-VA alleen. "Ik denk dat veel partijen zouden schrikken als we dit soort onderzoeksjournalistiek op hen zouden loslaten. Iedereen heeft zowat zijn eigen problemen. Of dat nu om Grijze Wolven, religieuze extremisten of salafisten gaat. Zulke extremisten dienen zich overal aan om politiek actief te worden. Dus ik zou zeggen: hou die mensen aan de deur."

Vanmiddag lieten verschillende N-VA-afdelingen al weten dat een aantal kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad actief waren bij Schild & Vrienden. Zij werden van de lijsten geschrapt of stapten zelf op.