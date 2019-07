De Wever: “Niet verstandig om formele Vlaamse formatie op te starten voordat er federaal duidelijkheid is” KVDS KG

01 juli 2019

13u06

Bron: Belga 88 Binnenland Vlaams informateur en N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever drukt de pauzeknop in: hij vindt het door de onduidelijkheid op federaal vlak “verstandig nog geen formele Vlaamse formatie op te starten”. Dat meldt hij in een persbericht. De Wever zal de komende tijd verder werken om inhoudelijk punten van convergentie uit te klaren, blijkt uit een verklaring na afloop van het N-VA-partijbestuur.

Dit weekend zette N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn werk als informateur verder. Hij sprak de afgelopen weken met verschillende Vlaamse partijen over de inhoud van een mogelijk Vlaams regeerakkoord. Daaruit moest blijken of er een basis kan gevonden worden voor formatiegesprekken.

Slagschaduw

“Uit elk gesprek met iedere partij bleek hoe zwaar de federale toestand als een slagschaduw over de Vlaamse formatie hangt”, aldus De Wever. “Elke partij wenst meer zekerheid over hoe de federale formatie verder kan verlopen in functie van het vertrouwen dat men moet stellen in een mogelijke Vlaamse coalitie.”



Die duidelijkheid is echter nog geen stap dichterbij gekomen de afgelopen weken en dit bemoeilijkt de opdracht van de Vlaamse informateur. “We vernemen dat de federale informateurs de komende weken alles op alles gaan zetten om vorderingen te maken. Derhalve is het verstandig nog geen formele Vlaamse formatie op te starten in deze periode. De Vlaamse informateur zal de komende tijd zeker nog verder werken om inhoudelijk punten van convergentie uit te klaren”, klinkt het.



Vlaams Belang

Het partijbestuur van N-VA stuurde na afloop ook een mededeling met drie conclusies. Zo herhaalt de partij haar kritiek op de samenvallende verkiezingen. “Geen enkel ander federaal land doet het op deze manier. Vandaag blijkt hoezeer dit terecht was want de al zeer moeilijke optelsom die België is, wordt nu nog complexer”. Volgens de partij zijn de regeringsvormingen daardoor de facto aan elkaar gekoppeld. “Elke Vlaamse partij vraagt duidelijkheid over wat er federaal staat te gebeuren. Dat bemoeilijkt de Vlaamse regeringsvorming”, luidt het.

N-VA hekelt ook opnieuw de weigering van PS om op federaal niveau aan tafel te gaan zitten. “Het lijkt alsof de PS, maar ook Ecolo, de grootste Vlaamse partij zelfs geen gesprek meer waardig acht. Dit zijn nochtans de partijen die beweren hoog op te lopen met het belang van België. De N-VA wil een dialoog over het confederalisme en over een beleid dat antwoord biedt op de verzuchtingen van de Vlaamse kiezer. Om problemen op te lossen moet je immers minstens eerst praten met elkaar”, klinkt het.

Dat geen enkele partij met het Vlaams Belang aan tafel wil, getuigt van weinig respect voor het oordeel van de Vlaamse kiezer N-VA

Dat verschillende Vlaamse partijen intussen een federale regering zonder Vlaamse meerderheid niet uitsluiten, is de N-VA ook een doorn in het oog. “Vertrouwen stellen in een Vlaamse regeringsvorming met de dreiging van een anti-Vlaamse federale regering is voor de N-VA onbespreekbaar”, klinkt het.



Daarnaast betreurt N-VA dat diezelfde partijen ook niet met het Vlaams Belang aan tafel willen voor een inhoudelijk gesprek. “Dit terwijl extreem-links eerder wél toetrad tot lokale coalities en door de PS gesmeekt wordt om de Waalse regering te vervoegen. Dat getuigt volgens de Vlaams-nationalisten van “weinig respect voor het oordeel van de Vlaamse kiezer”, klinkt het in dezelfde mededeling.

Open VLD houdt been stijf

Ondanks de commentaar van N-VA houden de liberalen het been stijf wat een samenwerking met Vlaams Belang betreft. “Open Vld past zoals bekend voor een regering met het Vlaams Belang”, zo benadrukten ze vandaag opnieuw.



Volgens Open Vld vond er op Vlaams niveau “voor het eerst een goed inhoudelijk gesprek” met formateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever plaats, maar is er nog veel werk aan de winkel. “Het is nog steeds aan formateur De Wever om kleur te bekennen over zijn voorkeurspartners om een nieuwe regering te vormen”, luidt het.

Groen bezorgd over “ontwikkelingen”

Groen-voorzitster Meyrem Almaci toont zich dan weer bezorgd over “de ontwikkelingen in de Vlaamse onderhandelingen”. Almaci betreurt dat “na weken intensieve onderhandelingen” tussen De Wever en Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken enkel de traditionele partijen zijn uitgenodigd, “die allen verloren hebben tijdens de verkiezingen”.

“We kunnen ons niet voorstellen dat de CD&V, Open Vld en sp.a zomaar meestappen in deze werkwijze”, zegt de Groen-voorzitster. “Vlaams Belang als co-auteur van een regeerakkoord is nefast voor de toekomst van Vlaanderen. We mogen ons als democraten niet uit elkaar laten spelen op onze cruciale waarden en mensen niet verdelen in A- en B-burgers.”

“Niet het moment in vakantiemodus te gaan”

Groen reageert ook kritisch op de beslissing om de Vlaamse formatie ‘on hold’ te zetten. “Het is niet het moment om op Vlaams of federaal niveau in vakantiemodus te gaan”, klinkt het. “De grote uitdagingen voor de verkiezingen, zowel op socio-economisch als op klimaatvlak, zijn nog steeds dezelfde na de verkiezingen. Bart De Wever zou zijn tijd beter benutten door met andere partijen dan het Vlaams Belang te spreken”. Groen blijft beschikbaar voor gesprekken op beide niveaus, maar wil wel dat De Wever klaarheid schept of hij Groen op Vlaams niveau nog ziet als een gesprekspartner.