De Wever niet blij met nieuw asielcentrum vlak bij zijn deur: “Ik dacht dat het een grap was” Delphine Vandenabeele Charlotte De Backer

12 april 2019

19u06

Bron: VTM NIEUWS 31 Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is niet akkoord met de komst van een tijdelijk asielcentrum in Deurne. Dat het centrum vlak bij zijn huis komt, speelt in dit verhaal geen rol, zegt hij aan VTM NIEUWS. “Ik ging ervan uit dat dit misschien een grap was”, haalt De Wever uit naar bevoegd minister Maggie De Block (Open Vld), “Antwerpen doet al meer dan eender welke gemeente in Vlaanderen”.

Fedasil zal begin mei 120 vluchtelingen onderdak bieden in het voormalige klooster van de Zusters van het Heilige Hart langs de Herentalsebaan in Deurne. In het centrum zullen asielzoekers met een handicap samen met hun gezin kunnen verblijven. Minister De Block heeft daarnet beslist dat het nieuw asielcentrum er nog vóór de verkiezingen komt in Antwerpen, letterlijk aan De Wevers achterdeur.

Dat dat klooster op slechts honderd meter van het huis van de burgemeester ligt, speelt geen rol volgens De Wever: “Ik ben net zo goed gewoon een burger. Mijn grootste zorg gaat uit naar ons sociaal systeem dat nog maar eens onder druk komt te staan. Die mensen hebben zorg nodig, de kinderen zullen naar school moeten, terwijl er al een capaciteitstekort is en ook het OCMW zal er heel wat klanten bij krijgen.”

Politieke zet

De Wever ziet het nieuwe asielcentrum wel als een puur politieke zet. Sinds zijn partijgenoot Theo Francken opstapte als staatssecretaris van Asiel en Migratie, stelt de burgemeester vast dat zijn opvolgster Maggie De Block (Open Vld) een beleid voert waarin Antwerpen niet gespaard wordt.

“De nieuwe staatssecretaris houdt geen rekening met de inspanningen die de stad al heeft gedaan”, zegt De Wever aan VTM NIEUWS. “Tussen 2014 en vorig jaar ving Antwerpen al dubbel zoveel asielzoekers op dan Gent. Bovendien mag je niet vergeten dat mensen die een verblijfsvergunning krijgen nog eens naar een grootstad trekken.”

Volgens de burgemeester kan de stad weinig tegen de beslissing ondernemen. Hoe lang het tijdelijk open opvangcentrum er zal zijn, weet hij nog niet. Het klooster werd opgekocht door een projectontwikkelaar. “Ik veronderstel dat hij er wel andere plannen mee heeft dan er een asielcentrum van te maken.”

“Hier moet toch draagvlak voor bestaan?”

“Jammer dat de burgemeester op deze manier reageert”, zegt De Block aan VTM NIEUWS. “Het gaat hier om een tijdelijke opvang voor slechts 120 mensen met een handicap en hun gezinnen. Het is simpelweg één van de weinige locaties die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. Daar moet toch een draagvlak voor bestaan?”

Maar daar wil De Wever niet van horen. Hij verwijt minister De Block dat ze doelbewust voor Antwerpen koos en dat het asielcentrum er voor de verkiezingen moest komen.