De Wever “neemt akte van dictaat PS”, CD&V buigt niet: “Wij stappen niet in Vivaldi-coalitie” TT HAA

14 februari 2020

10u05

Bron: Belga 318 N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt dat zijn partij “akte neemt van het dictaat van de PS”, na de uithaal van PS-voorzitter Paul Magnette vanmorgen. “ De derde partij van het land meent iedereen de wet te kunnen spellen, en de onderhandelingen in de media te kunnen voeren. In weerwil van de Vlaamse kiezer moet er voor de PS een zo links mogelijke regering komen, zonder meerderheid in Vlaanderen. De PS wil zelfs verkiezingen uitlokken, enkel en alleen in de hoop om de N-VA te verzwakken en zichzelf te versterken.” CD&V blijft er bij monde van Pieter De Crem ondertussen bij: de partij stapt niet in een coalitie van socialisten, liberalen en groenen.

PS-voorzitter Paul Magnette torpedeerde paars-geel vanmorgen met interviews in verschillende media. “Hoeveel keer moet ik nog zeggen dat PS geen zin heeft om met N-VA te besturen?”, klonk het onder andere in De Standaard. “Al acht maanden proberen wij te verzoenen wat niet te verzoenen valt. Het is absurd.” De schuld daarvoor ligt bij N-VA, aldus Magnette onomwonden. “Ze heeft mij nog geen enkel concreet voorstel gedaan. Ze komen altijd met hetzelfde aanzetten: hun programma. J’en ai marre”, luidde het.

Vervroegde verkiezingen

“Wij willen geen ­verkiezingen uitlokken”, voegde de PS-voorzitter toe in Le Soir. “Maar wij zijn er niet bang van. De bevolking is soeverein. Verkiezingen zijn een superieure daad van democratie. Er is niets mooiers dan de bevolking te vragen zich uit te spreken. Men moet ophouden daar zo’n gigantisch probleem van te maken.”



“Aan de onderhandelingstafel heeft de N-VA zich altijd constructief opgesteld”, reageert N-VA-voorzitter Bart De Wever nu. Volgens hem verdedigt zijn partij “een verder zetten van het socio-economisch herstelbeleid dat in Vlaanderen de werkloosheid naar het laagste niveau ooit bracht, terwijl de koopkracht werd verhoogd. Met de juiste keuzes om in alle regio’s meer mensen aan het werk te krijgen, is het mogelijk om zowel het budget te saneren alsook de koopkracht verder te verhogen. Zowel voor de lage pensioenen als voor mensen die werken.”

Ook wil N-VA “een kordaat veiligheidsbeleid, met de focus op effectieve strafuitvoering door een modernere justitie en een verstrenging van het migratiebeleid, een realistisch energie- en klimaatbeleid, met behoud van de jongste kerncentrales en een duidelijke evolutie naar Vlaamse en Waalse autonomie om een oplossing te geven aan de steeds grotere democratische verschillen tussen de deelstaten.”

We nemen akte van het PS-dictaat. Tegen de wil van de Vlaamse kiezer in moet er voor hen een zo links mogelijke regering komen, zonder meerderheid in Vlaanderen. De PS wil zelfs verkiezingen uitlokken, enkel en alleen in de hoop om de N-VA te verzwakken en zichzelf te versterken. pic.twitter.com/U6UaoxeZk4 Bart De Wever(@ Bart_DeWever) link

‘Niets nieuws onder de zon’

De Wever krijgt bijval in de partijtop. Zo reageerde Vlaams minister-president Jan Jambon voor aanvang van de Vlaamse ministerraad kort in het Latijn. “Nil novi sub sole”, of ‘niets nieuws onder de zon’, klonk het. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft dan weer de indruk dat de PS “denkt dat ze het hele land bestuurt”, zei hij, “wat tot nader order in deze democratie toch nog niet het geval is”.

Ook Kamerfractieleider Peter De Roover liet op Twitter verstaan wat volgens hem de keuze voor de Vlaamse kiezer is bij een eventuele nieuw stembusslag: “Daarmee weet de Vlaamse kiezer meteen wat de keuze zou worden: Magnette terwille zijn door niet voor de N-VA te stemmen, of het enige tegengewicht voor PS-dominantie versterken.”

PS hoopt dus @de_NVA te verzwakken via de stembusslag. Daarmee weet de Vlaamse kiezer meteen wat de keuze zou worden: Magnette terwille zijn door niet voor @de_NVA te stemmen of het enige tegengewicht voor PS-dominantie versterken. pic.twitter.com/3ZSGKRItaO Peter De Roover(@ PeterDeRoover1) link

Het gebekvecht tussen PS en N-VA maakt de opdracht van koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) er in elk geval niet eenvoudiger op. Geens wordt maandag opnieuw op het paleis verwacht voor een verslag. Hij had van de koning de opdracht gekregen om na te gaan of er partijen bereid zijn initiatieven te nemen die tot een volwaardige federale regering kunnen leiden.

CD&V: “Vlaamse meerderheid absoluut nodig”

Zijn partij blijft bovendien ook vandaag nog bij het standpunt dat ze niet in een Vivaldi-coalitie met socialisten, groenen en liberalen stapt, zei minister Pieter De Crem deze namiddag nog eens bij de Brusselse zakenclub Cercle de Lorraine.De Crem zei in samenspraak met zijn voorzitter Joachim Coens te spreken. De christendemocraten blijven erbij dat een meerderheid aan Vlaamse kant - waarvoor N-VA vereist is - “absoluut nodig” is.

“Vivaldi is voor ons synoniem van iets wat bij aanvang al vals klonk. Er is geen partituur voor”, zei De Crem. CD&V blijft erbij dat de grootste partijen in elke taalgroep - N-VA en PS dus - elkaar moeten vinden. De Crem merkte op dat CD&V niet nodig is om een variante van paars-groen te vormen. Liberalen, socialisten en groenen zouden in dat geval ook met DéFI en het cdH een meerderheid kunnen vormen. “Als ze denken dat dat een echte optie is, dan moeten ze dat maar proberen. Ik ben niet voor nieuwe verkiezingen, maar er breekt nu wel een nieuwe fase aan”, aldus De Crem nog.

Eerder deze week zei De Crem al hetzelfde op de Franstalige nieuwszender LN24. CD&V wil dus niet weten van de Vivaldi-coalitie en blijft aandringen op een regering met PS en N-VA.

