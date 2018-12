De Wever: “Michel zal opstijgen als premier van de Zweedse coalitie, maar landen als premier van de Marrakech-coalitie” SVM ARA

08 december 2018

21u30 27 “Als Charles Michel naar Marrakech vertrekt, ontslaat hij ons uit zijn regering.” Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever zonet aangekondigd op een persconferentie. En dus is het over en out voor de regering-Michel. Officieel valt de regering pas op het moment dat het vliegtuig van de premier morgen of maandag opstijgt in Melsbroek. Maar gaan zal hij, zo herhaalde hij vanavond nog eens.

“Wij hebben op de ministerraad formeel laten noteren dat wij niet akkoord gaan met dit pact”, zo stak De Wever van wal. Om 20 uur was de ministerraad bijeen gekomen over het migratiepact, maar de N-VA-ministers verlieten de tafel al na een half uur zonder te zeggen wat ze nu van plan was. “De andere partijen hebben geacht dat onze goedkeuring niet nodig was", aldus De Wever. “Er is dus geen consensus binnen de federale regering. Ik vind het enorm spijtig dat men weigert ons de ruimte te geven om tot een vergelijk te komen. Als men zegt dat het pact toch niet bindend is (N-VA betwist dit, red.) en dus eigenlijk niet veel betekent, waarom wil men zich dan niet onthouden? Wat is dan eigenlijk het probleem? We hebben de andere partijen de ruimte gegeven om tot een compromis te komen door die onthouding voor te stellen bij de stemming. Maar zelfs dat was teveel gevraagd om de regering te redden. Men verkiest blijkbaar een regeringscrisis, boven dit nogal evidente compromis.”

“We hebben duidelijk gezegd dat we geen regering steunen die dit pact goedkeurt. Als de regering ons land wil binden in Marrakech, dan zullen wij dat dus niet aanvaarden. Charles Michel zal dan morgen in Melsbroek opstijgen als premier van de Zweedse regering, maar hij zal landen als premier van de Marrekech-coalitie", concludeert De Wever. “Dit raakt immers de kern van onze partij, van onze overtuiging. Wij zijn niet tegen migranten, of tegen migratie. Wij zijn wel tegen de huidige Europese migratiechaos. Bovenop de chaos dit pact aanvaarden, is echt niet mogelijk. In het parlement bestaat daarvoor misschien wel brede steun, maar bij de bevolking is die er volgens ons helemaal niet.”

Al kan er nog wel een bloemetje af voor de premier. “Hij is tot het uiterste gegaan. Hij heeft gevochten voor zijn coalitie, maar hij is uitgelachen door zijn coalitiepartners: CD&V en Open Vld.”

Wat nu?

Maar wat moet er nu gebeuren? Aan nieuwe verkiezingen denkt De Wever niet. “Tweederde van het parlement steunt de Marrakech-coalitie, dus het zal voor de premier niet moeilijk zijn om een nieuwe regering te vormen”, zegt hij met enig sarcasme. Hij gaf wel aan dat hij zich constructief wil blijven opstellen in het parlement, om de sociaaleconomische dossier erdoor te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de Arbeidsdeal, die grotendeels afgeklopt is op de ministerraad maar nog niet gestemd is in het parlement.

Steun vanuit oppositie?

Op de vraag of de N-VA-excellenties dan ontslag zullen nemen, reageert De Wever afwijkend. “Als de premier vertrekt naar Marrakech ontslaat hij ons de facto uit de regering. Als wij er nog bij van nodig zijn, zal men ons dat wel mededelen. De ander partijen gaan ervan uit dat ons akkoord niet meer nodig is. Dan zijn wij de facto ontslagen.” Ondanks de herhaaldelijke vragen van journalisten zei hij niet letterlijk dat zijn ministers en staatssecretarissen dan uit de regering zullen stappen. Of de partij steun zal blijven geven aan de (minderheids)regering? “Dat zullen we zien", aldus De Wever. “Ik blijf tot de laatste seconde hopen dat het gezond verstand zal zegevieren. Waarom moet er een crisis komen als dat pact niet bindend is?” Premier Michel liet vanavond weten dat zijn besluit om naar Marrakech te gaan vaststaat.