De Wever: “Magnette gaf toe dat land onbestuurbaar is” ARA

17 februari 2020

20u38

Bron: Terzake 26 Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft PS-voorzitter Paul Magnette vorige week toegegeven dat het land onbestuurbaar is en dat het zinloos is om op deze manier verder te gaan. Dat heeft hij zonet gezegd in Terzake. Volgens De Wever was er zelfs een entente (bondgenootschap, red.) dat het land klaargemaakt moest worden voor een hele omvorming. “Maar hij durft zijn achterban de waarheid niet te zeggen.”

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever beseft ook de PS dat het land op deze manier niet meer te besturen valt. “Er was een heel fundamentele entente tussen N-VA, CD&V en PS - die toch wel heel klaar is uitgesproken - dat dit land onbestuurbaar is, dat het zinloos is op deze manier verder te gaan en dat de bestuurskracht van België erodeert”, aldus De Wever in Terzake.

Omvorming

Hij benadrukte ook dat de drie partijen akkoord waren “dat het land heel concreet klaargemaakt moet worden voor een hele omvorming”. Ook Magnette zat dus op die lijn, volgens De Wever.



“Zeer zeker, ik denk dat hij dat zeer goed beseft en daarom heeft hij vrijdag een enorme daad van zwakte getoond. Hij is weggevlucht voor die fundamentele overtuiging die de zijne is, omdat hij het niet aandurft aan zijn PS-achterban de waarheid te zeggen van hoe wij er nu voor staan en omdat hij (langs Waalse kant, red.) omringd wordt door linkse partijen.”

Moed

“Er is een weg, weg van de afgrond en die vergt veel moed”, aldus nog De Wever. Moed, die Magnette volgens hem niet aan de dag gelegd heeft. “Ik zou de moed hebben gehad om de Rubicon over te steken, maar Magnette is vlak daarvoor teruggekeerd en heeft dan op laaghartige manier Koen Geens afgemaakt.”

De Wever maakt zich geen illusies over wat de daadkracht van een volgende Belgische regering nog kan worden. “Ook die zogenoemde Vivaldisten beseffen dat pappen en nathouden het beste is wat ze nog zullen kunnen bereiken.”

