De Wever maakt komaf met woonbonus in startnota: lees het document hier N-VA-kopstuk: “Jan Jambon wordt voorgedragen als formateur van Zweedse coalitie” DDW

12 augustus 2019

10u17 24 De nieuwe Vlaamse regering die in de steigers staat, zal komaf maken met de woonbonus. Dat staat in de startnota die informateur Bart De Wever (N-VA) zonet verspreidde. Vlaams Belang heeft de nota niet ontvangen, bevestigt voorzitter Tom Van Grieken. Jan Jambon wordt voorgedragen als formateur van een Zweedse coalitie, meldt een N-VA-kopstuk aan Belga.

N-VA wil niet kwijt naar welke partijen de startnota is gestuurd. Vlaams Belang heeft het document alvast niet ontvangen, meldt partijvoorzitter Tom Van Grieken in een persbericht. “Het oorverdovende signaal van de kiezer wordt niet gehoord. Dit is de coalitie van de verliezers”, reageert Van Grieken. “Blijkbaar heeft de formateur twee maanden toneel gespeeld.”

Officieel is nog niet bekend met welke partijen N-VA een Vlaamse regering wil vormen, dat zou vandaag of morgen gebeuren. Volgens een N-VA-kopstuk wordt Jan Jambon voorgedragen als formateur van een Zweedse coalitie, ofwel een centrum-rechtse regering met Open Vld, CD&V en N-VA.

Startnota

“We voeren een belangrijke Vlaamse belastinghervorming door, zonder de globale belastingdruk te laten toenemen”, valt te lezen in de startnota die vanochtend bekend raakte . “In de woonfiscaliteit verschuiven we het fiscale voordeel van het hebben van een woning naar het verwerven ervan. Vanaf 1 januari 2020 dooft de woonbonus uit en verlagen we de registratierechten, zodat het goedkoper wordt om een enige eigen woning te verwerven.”

Op de woonbonus, die in 2014 al eens hervormd werd toen de bevoegdheid van de federale overheid naar de deelstaten verhuisde, bestaat al langer veel kritiek. De belastingkorting zou de woningprijzen opdrijven en biedt veel voordeel aan gezinnen die het al breed hebben.