De Wever maakt brandhout van uitspraken Bouchez: "Unitarisme werkte zolang Vlamingen tweederangsburger waren" Informateur probeert te sussen: unitair België "geen concreet voorstel, wel persoonlijk politiek-filosofisch ideaal"

23 januari 2020

09u46

Bron: Belga, Radio 1, RTBF 20 MR-voorzitter en federaal informateur Georges-Louis Bouchez probeert zijn collega-politici na zijn uitspraken over het unitaire België vanmorgen gerust te stellen: zo’n Belgische eenheidsstaat is wat hem betreft “een politiek-filosofisch ideaal”. Geen partijvoorstel, en al helemaal geen concreet voorstel in het kader van zijn informatieopdracht. Maar volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever had Bouchez toch beter twee keer nagedacht voor hij zijn uitspraken deed. “Hij heeft uiteraard recht op zijn opinie, maar als informateur helpt hij de zaken hiermee niet vooruit”, klinkt het streng.

Bouchez spreekt zich in een lang interview in het Franstalige politieke blad ‘Wilfried’ uit voor het unitaire België zoals het vroeger, voor de staatshervormingen, bestond. Daarbij gaan alle bevoegdheden terug naar het Belgische niveau, en verdwijnen de deelstaten zoals Vlaanderen en Wallonië. Want “ik ken geen enkele regionale bevoegdheid die nu beter georganiseerd is dan ze op het nationale niveau was”, klinkt het. Bouchez gaf het interview in december, toen hij al informateur was, en was op de hoogte dat het gesprek vandaag zou verschijnen.

“Kans gemist om zijn mond te houden”

Meteen nadat Het Laatste Nieuws gisteren over de uitspraken berichtte, reageerden verschillende politici op Twitter. CD&V'er Hendrik Bogaert heeft het over “geen aanlokkelijk voorstel”. Hij ziet meer heil in de omgekeerde richting: "Vlaanderen en Wallonië die lidstaten van België worden”. En zelfs voor Kristof Calvo (Groen) hoeft een terugkeer naar het unitaire België niet, “maar het is positief dat steeds meer politici openlijk pleiten voor meer samenwerking, meer dialoog, meer België”.

Negatievere reacties kwamen er van twee ex-N-VA-politici. “Dat noemen ze ‘rater la chance de ferme sa g...’ (de kans missen om zijn mond te houden, red.)”, aldus ex-Kamervoorzitter Siegfried Bracke. Hendrik Vuye merkt op Bouchez “zoals de ‘echte Belgen' geen woord, zelfs geen letter Nederlands spreekt”. “Toch makkelijk om unitarist te zijn.”

Dat noemen ze ‘rater la chance de fermer sa g...’ https://t.co/w2loy0JY5P Siegfried Bracke(@ sthbracke) link

Ideaal

Bouchez zelf reageerde ook zelf, en probeerde te sussen, zowel op Twitter als op de Franstalige radio. Volgens de MR-voorzitter heeft hij niet meer dan zijn langetermijnideaal gegeven, en beseft hij ook dat dat ideaal niet meteen bereikbaar is. “Ik ben ook wel realistisch”, klonk het. “Dit is geen voorstel, maar een antwoord op een politiek-filosofisch interview van acht pagina’s. Men rukt dit uit zijn context en stelt het voor als een voorstel. Maar ik ken het kader en ben realist.”

Op de RTBF-radio noemde Bouchez zijn uitspraken “noch de positie van de MR, noch mijn politiek positie, maar een ideaal. Ik herinner er aan dat ik onderhandel met een partij die het einde van het land wil en een andere partij die gelooft in de klassenstrijd.”

Ik herinner er aan dat ik onderhandel met een partij die het einde van het land wil en een andere partij die gelooft in de klassenstrijd Georges-Louis Bouchez (MR)

Tweederangsburgers

Toch zullen de uitspraken van de informateur de regeringsvorming weer wat moeilijker maken, denken ze bij N-VA. “Het unitarisme is al uitgeprobeerd in dit land”, reageert partijvoorzitter Bart De Wever daar. “Het werkte na 1830, zolang de Vlamingen tweederangsburger waren en werden bestuurd door mensen die geen Nederlands spraken. Toen de Nederlandstaligen in dit land hun burgerrechten eisten en kregen, liep het unitarisme volledig vast en begon uiteindelijk het federalisme.”

België bestaat intussen uit twee volledig gescheiden democratieën, werpt De Wever op. “Wat Bouchez voorstelt, werpt ons dus terug naar de 19de eeuw. Het getuigt van een gebrek aan historisch inzicht.”

Het unitarisme dat @GLBouchez voorstelt werpt ons terug naar de 19de eeuw. Iedereen heeft recht op een eigen opinie, maar als informateur help je de zaken zo niet vooruit. pic.twitter.com/tdrp5vTXUg Bart De Wever(@ Bart_DeWever) link

Tricolore manchetknopen

N-VA-fractieleider Peter De Roover toont zich even negatief. “Het interview dat informateur Georges-Louis Bouchez heeft gegeven zal de federale onderhandelingen vermoedelijk bijkomend compliceren”, klonk het vanmorgen op Radio 1.

“Het is geweten dat Bouchez België genegen is. Hij loopt graag rond met tricolore manchetknopen. Ik denk dat dat een klein beetje is uit verlatingsangst, om alleen achter te blijven in het linkse Wallonië.” De N-VA’er is dus niet echt verrast door het standpunt van de liberaal. “Maar het is wel de verkeerde remedie. Op deelstaatniveau slaagt men er in om regeringen te maken, terwijl dat op Belgisch niveau een dik probleem is. Net op dat niveau zou men nu dus alles willen oplossen.”

De Roover kan naar eigen zeggen moeilijk inschatten wat Bouchez wil bereiken met het interview. “De vraag is of dit een bedenking is die boven de actualiteit staat, of een signaal in de federale onderhandeling”, besluit hij.

Deelstaten slagen er in regeringen te vormen; op Belgisch niveau dik probleem om tot bestuur te komen. Oplossing: alles weer Belgisch.

???🙄🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/1JbicBHtuk Peter De Roover(@ PeterDeRoover1) link

Tommelein: “Persoonlijke mening”

Open Vld’er en kandidaat-partijvoorzitter Bart Tommelein beschouwt de uitspraken van Bouchez “als een persoonlijke mening”. “Ik heb hem niet horen uitsluiten dat partijen rond de tafel kunnen gaan zitten op basis van hun programma”, reageert Tommelein. “Al ben ik het persoonlijk niet eens met de mening. Een staatshervorming is voor ons geen prioriteit, maar ik vind dat je efficiënt moet besturen. Ik wil vooral een slankere overheid, met duidelijke bevoegdheden op elk niveau.”

Terugkeer naar unitair België hoeft voor mij niet. Maar positief dat steeds meer toppolitici openlijk pleiten voor meer samenwerking, meer dialoog, meer België 💚🇧🇪 #TousEnsemble https://t.co/8NNA8CZfOx Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link

Nog een unitarist... die zoals de “echte belgen” geen woord, zelfs geen letter Nederlands, spreekt🤢🤢🤢

Toch makkelijk om unitarist te zijn...🤗😋🤗https://t.co/YrrS064YIE Hendrik Vuye(@ HendrikVuye) link

Geen aanlokkelijk voorstel. Maar akkoord, huidig België werkt niet, 10 mld tekort hier, in Ndl 10 mld over.

Ook geen voordeel voor Wallonië.

Voorstander dat Vlaanderen en Wallonië zo snel mogelijk lidstaten van België worden. https://t.co/6nyfkWpNXx Hendrik Bogaert(@ hendrikbogaert) link

Hoezo de Liberale familie bestaat niet meer? Levendiger dan ooit! #Herfederaliseren voor een efficiënter België!🇧🇪 https://t.co/leLx1F5NJj Tim Vandenput(@ TimVandenput) link