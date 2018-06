De Wever: "Maak het illegaal betreden van Europa volstrekt zinloos" TTR

19 juni 2018

20u05

Bron: Belga 7 N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het voorstel van Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk om economische migranten en vluchtelingen ergens buiten de EU van elkaar te scheiden "een belangrijke stap in de goede richting". De Wever spoort de regering-Michel aan om de ontwerpconclusie van Tusk te steunen tijdens de EU-top van volgende week, maar wil nog verdergaan om "het illegaal betreden van Europa volstrekt zinloos te maken".

Donald Tusk zal tijdens de Europese top van donderdag en vrijdag voorstellen om economische migranten en vluchtelingen die recht hebben op internationale bescherming in centra buiten de EU van elkaar te scheiden. Dat staat in de ontwerpconclusies van de top, die dinsdag zijn uitgelekt. Tusk heeft daarvoor wel de goedkeuring nodig van alle 28 staats- en regeringsleiders.

In een reactie bij Belga spoort N-VA-voorzitter Bart De Wever de Belgische regering aan om de tekst van Tusk te steunen. Het is geen geheim dat de N-VA, staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken op kop, voorstander is van een 'Australisch model' met pushbacks, afgesloten buitengrenzen en opvang buiten de EU. "Het voorstel dat Donald Tusk op tafel legt is een belangrijke stap in de goede richting", zegt De Wever. "Het is duidelijk dat ook Europa eindelijk aan het kantelen is op gebied van migratie."

Maar de voorstellen gaan nog niet ver genoeg, benadrukt De Wever. "Het sluitstuk mankeert nog", klinkt het. De N-VA-voorzitter herhaalt het voorstel van Francken van afgelopen weekend, waarin hij ervoor pleit om verblijfsrecht in Europa automatisch in te trekken voor migranten die de EU illegaal binnenkomen. "Zo nemen we de incentive om illegaal Europa te betreden weg, kunnen we de asielloketten in de Europese Unie sluiten en leiden we alle potentiële asielzoekers naar de legale kanalen die met dit voorstel ontstaan."

Dat moet voor De Wever gebeuren via een Europees hervestigingsbeleid van "echte vluchtelingen die niet illegaal probeerden migreren maar vastzitten in de vluchtelingenkampen in conflictregio's" en met een "strikte maximumlimiet". "Alleen zo kunnen we een einde maken aan de migratiecrisis die sinds het 'Wir schaffen das' in 2015 niet meer onder controle is en het draagvlak voor migratie doet eroderen."