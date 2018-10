De Wever lovend over Groen: "Ze hebben thema's die sterk leven bij stedelijke bevolking en waar ik niet tegen ben" DVDE IVI TT

15 oktober 2018

08u53

Bron: VTM Nieuws, VRT 6 Bart De Wever (N-VA) is bereid om met alle partijen aan tafel te zitten om een coalitie te vormen in Antwerpen. "Ik doe geen enkele deur dicht op dit moment, al blijf ik natuurlijk bij mijn overtuiging dat besturen met extremisten niet kan", zegt De Wever deze ochtend.

De Wever beseft dat hij met een krappe meerderheid zit in Antwerpen. "Je hebt één zetel op overschot. Dan mag er geen enkel accident gebeuren of je bent je meerderheid kwijt", zegt De Wever. De Antwerpse burgemeester kan in principe verder met de huidige coalitie - N-VA, Open VLD, CD&V. "We zijn geen kleine gemeente, we hebben een stabiel bestuur nodig."

Maar toch wil hij eerste gesprekken voeren met alle partijen. En dus ook voor Groen - de grootste groeier - sluit hij de deur niet. "Groen heeft tenslotte een heel goede beurt gemaakt. Bovendien bezitten ze een aantal thema’s die sterk leven bij de bevolking en waar ik niet tegen ben", zegt De Wever op Radio 1.

Polarisatie

Dat Groen tijdens de verkiezingscampagne duidelijk heeft gezegd niet te willen besturen met N-VA, schudt De Wever van zich af: "Dat zijn pre-electorale verklaringen. De kaarten zijn nu gelegd door de kiezer en in een democratie moet je daarmee aan de slag." Hij vindt dat de coalitievorming met geduld moet doorgezet worden en roept de partij van kopman Wouter Van Besien op te praten. "Als een partij zegt dat polarisatie slecht is, moeten ze ook een uitgestoken hand willen aanvaarden en uit de loopgravenoorlog durven komen", zegt de burgemeester.

De Wever voegt er ook nog aan toe dat hij die gesprekken in alle discretie zal voeren - weg van de media.