De Wever: “Ik chanteer niemand, geef enkel standpunt van N-VA weer” ep

10u56

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde vanochtend op de beschuldigingen van premier Charles Michel. "Ik chanteer niemand. Ik betreur dat men dat zegt. Ik geef de mening van mijn partij", zo heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever vandaag voor aanvang van het partijbestuur gezegd. De Wever is ook categoriek: "Er zal in deze zaak (de zaak-Soedan, red.) geen ontslag komen van Theo Francken". "Ik ben blij met de steun van mijn partijvoorzitter", reageerde staatssecretaris Francken zelf.

Bart De Wever geeft dus geen krimp. Gisteren had de N-VA-voorzitter ermee gedreigd uit de regering te stappen als men zou aansturen op het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

Die uitspraken zijn niet goed gevallen bij premier Charles Michel. Die liet vanochtend verstaan dat hij niet van plan is zich te laten "chanteren". "Chantage maakt op mij geen indruk, bedreigingen en provocaties evenmin", zo zei hij op Bel-RTL.

"Ik zal Theo Francken niet laten vallen. Iemand die zijn job doet, moet je niet in de rug schieten". N-VA-voorzitter Bart De Wever

"Mijn job"

N-VA-voorzitter De Wever onkent dat hij premier Michel chanteert. "Ik chanteer niemand. Ik geef de mening van mijn partij. Dat is mijn job", klonk het voor aanvang van het N-VA-partijbureau.

De Wever is ook formeel: "Er zal geen ontslag komen van Theo Francken". Maar wat dan als het lopende onderzoek de folterverhalen van teruggestuurde Soedanezen zou bevestigen? "We zullen dat onderzoek afwachten en de verantwoordelijkheden afwegen. Maar in deze zaak zal Theo Francken geen ontslag nemen", aldus De Wever.

Niet in de rug schieten

"Ik zal Theo Francken niet laten vallen, vandaag niet, morgen niet en overmorgen niet. Iemand die zijn job doet, moet je niet in de rug schieten".

De Wever ontkent ook dat hij premier Michel chanteert door te dreigen met de val van de regering. "Ik chanteer niemand", zegt de N-VA-voorzitter. "Ik laat geen enkele regering vallen. De sfeer hoeft ook helemaal niet negatief te zijn als men stopt met schieten op mensen die hun job doen en als iedereen gewoon zijn job doet".

BELGA "Ik ben blij met de steun van mijn partijvoorzitter", reageerde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken.