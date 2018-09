De Wever: "Kunnen we war on drugs winnen? Neen. Maar dat is geen excuus om niet te strijden" Redactie

09 september 2018

08u06

Bron: De Zondag 0 "Drugs vormen een gigantisch probleem, overal in onze samenleving, en meer nog in de grote steden. Kunnen we die oorlog winnen? Neen. Maar dat is geen excuus om niet te strijden." Dat zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever in een interview met De Zondag.

De Zondag vroeg De Wever naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober hoe hij terugblikt op de voorbije zes jaar als burgemeester van Antwerpen. Daarbij ging hij onderwerpen als de vastgoedaffaire, (kinder)armoede en de 'war on drugs' niet uit de weg. Over die drugsoorlog gaf De Wever toe dat die niet te winnen valt. "Maar dat is geen excuus om niet te strijden", klinkt het.

"Wij hebben de eerste aanzet gegeven. We hebben getracht het criminele businessmodel te ontwrichten, en slagen daar ook in", aldus De Wever. Nu wil hij de criminele netwerken boven dat niveau aanpakken. "Het Stroomplan is een belangrijke maatregel daartoe. We weten intussen wie de clans zijn, waar het geld zit. Ik heb al 125 drugspanden gesloten."

In drugs legaliseren zoals sommige experts zeggen, gelooft De Wever niet. "Dat zou het gebruik verschuiven naar de individuele verantwoordelijkheid zoals met nicotine en alcohol. Drugs werken echter verwoestend op een samenleving. Een gedoogbeleid is trouwens géén alternatief. Dat zou een uitnodiging zijn aan de wereldmaffia om naar ons land te komen."

Lees het volledige interview met De Wever in De Zondag.