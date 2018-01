De Wever krijgt lof uit Wallonië: "Hij is briljant, intelligent, volledig cynisch en buitengewoon gevat" "Jammer dat niemand zoals Bart De Wever aan het hoofd van een Franstalige partij staat" sam

16u23

Bron: belga 0 BELGA Hervé Hasquin Oud-minister-president van de Franse gemeenschap Hervé Hasquin (MR) betreurt dat in Franstalig België geen partijvoorzitter is met hetzelfde talent als N-VA-voorzitter Bart De Wever. In een interview met Le Soir heeft hij het over de "verlegenheid" die binnen zijn partij heerst.

Hasquin, een gereputeerd historicus en een éminence grise binnen zijn partij, waarschuwt al sinds september voor het terugkeerbeleid naar Soedan. Hij herhaalt vandaag zijn argumenten en komt ook terug op de polemiek binnen de federale meerderheid, waarbij de N-VA-voorzitter ermee dreigde de regering te laten vallen als Theo Francken gedwongen zou worden om ontslag te nemen als gevoel van de Soedan-affaire.

Photo News Premier Charles Michel met Bart De Wever.

Te veel verlegenheid

"Het is jammer dat er niemand zoals Bart De Wever aan het hoofd van een Franstalige partij staat. Hij is briljant, intelligent, volledig cynisch en buitengewoon gevat in zijn tussenkomsten. Hij heeft momenteel geen Franstalig alter ego. Ik betreur dat Charles Michel voortdurend op alle plaatsen tegelijk moet zijn. Ik heb soms de indruk dat anderen binnen de MR zouden moeten kunnen tussenkomen en tegengas geven. (...) Sommigen leggen te veel verlegenheid aan de dag. Langs de andere kant gaan we De Wever niet verwijten dat hij bijzonder goed zijn rol als partijvoorzitter speelt", meent Hervé Hasquin.

Enige Franstalige partij

De MR moet als partij van de premier, in een onuitgegeven coalitie waarin ze de enige Franstalige partij is, vaak de synthese maken in een context van hevige polemieken tussen de Vlaamse meerderheidspartijen. Op de partijraad had ook een andere oudgediende van de MR, Richard Miller, zijn partij opgeroepen tot een meer offensieve communicatie en een meer overlegd optreden.