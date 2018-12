De Wever krijgt cadeautje voor verjaardag: "Eerste vertrouwensbreuk" JOLE HA

21 december 2018

13u45

Bron: VTM NIEUWS 0

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is vandaag jarig. En dat was ook Philippe De Backer (Open Vld) niet ontgaan. Tijdens de persconferentie over het Antwerps bestuursakkoord gaf De Backer De Wever, die vandaag 48 wordt, het stadskookboek van Antwerpen cadeau. Een geschenk dat volgens de liberaal “bij deze bourgondische coalitie past”. “De eerste vertrouwensbreuk is een feit. Ik had gevraagd om dat niet te doen”, zei De Wever lachend. “Het feit dat hij mij een kookboek geeft, wil zeggen dat er nog gewerkt kan worden aan onze kennis van elkaar”, stelde hij nog laconiek.