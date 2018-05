De Wever krijgt bakken kritiek voor uitspraken over ouders Mawda: "Meest onmenselijke dat we in politiek al gezien hebben" jv

25 mei 2018

08u36 0 Dat Bart De Wever de verantwoordelijkheid voor de dood van de tweejarige Mawda mee in de schoenen van haar ouders schuift, vinden heel wat collega's beneden alle peil. "De Wevers reactie is zowat het meest onmenselijke dat we in Belgische politiek al gezien hebben", tweette Kristof Calvo.

Vorige week stierf de kleine Mawda door een politiekogel tijdens een mensensmokkeltransport. Bart De Wever acht de ouders die net hun dochtertje verloren hebben mee verantwoordelijk daarvoor. "Mag er nog op de ouderlijke verantwoordelijkheid worden gewezen?" tweette hij met een link naar het interview van VTM Nieuws met de N-VA-voorzitter.

De Wever zei: "Er is een hele voorgeschiedenis aan dat Iraakse gezin. Die zijn in Duitsland asiel komen vragen. Wederrechtelijk zijn die dan naar Engeland gegaan. Die zijn daar uitgewezen, terug naar Duitsland gebracht. Hun asiel is daar blijkbaar afgewezen eind vorig jaar en sindsdien zijn die al drie keer gepakt in ons land, terwijl ze dus wederrechtelijk terug naar Engeland wilden gaan. Een van die keren zelfs met hun kinderen in een koelwagen. Ja, dan moet je - hoe tragisch de dood van een kind ook is en een kind is per definitie onschuldig - de verantwoordelijkheid van die ouders toch in beeld durven brengen. Spreken over die mensen als loutere slachtoffers, dat vind ik niet correct.”

De verontwaardiging over die uitspraken was enorm. Niet alleen bij Kristof Calvo, ook bij diens voorzitter Meyrem Almaci: "Excuseer? De dood van kleine Mawda zo plaatsen, nog voor ze is begraven, zonder een woord van mededogen?! Ongepast? Ja. Respectloos? Zeker."

Niet alleen bij de oppositie, ook bij coalitiepartner Open Vld. Voorzitster Gwendolyn Rutten tweette: "Kunnen we, over de partijgrenzen heen, zeker bij menselijke drama’s ook gewoon mensen zijn? Menselijk. Beleefd. Respectvol."

Niet alleen bij politici, ook bij ex-reclamemaker en columnist Guillaume Van der Stighelen, die zelf zeven jaar geleden zijn zoon verloor: "Wat heb je nodig, de dagen nadat je een kind verliest. Niet een vooraanstaand lid van de gemeenschap die je op je verantwoordelijkheid wijst en gevolgd wordt door een massa mensen die je veroordelen".

Een hele week heeft zowat iedereen de klasse om onderzoek af te wachten en de menselijkheid om ouders te laten rouwen. 1 iemand heeft dat blijkbaar niet. De Wevers reactie is zowat het meest onmenselijke dat we in Belgische politiek al gezien hebben #Mawda Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link

Wat heb je nodig, de dagen nadat je een kind verliest. Niet een vooraanstaand lid van de gemeenschap die je op je verantwoordelijkheid wijst en gevolgd wordt door een massa mensen die je veroordelen https://t.co/rGTdhheIE0 Guillaume V.d.Stigh.(@ GuillaumeVdS) link

Ouders voelen zich altijd (!) schuldig tov hun kinderen als er iets misloopt. Het ergste wat je kan doen, is hen dat schuldgevoel nog eens extra aanwrijven. Dat doe je niet. Dat doen wij in Vlaanderen niet. Onder geen enkel beding. #MAWDA Meryame Kitir(@ MeryameKitir) link

Excuseer? De dood van kleine Mawda zo plaatsen, nog voor ze is begraven, zonder een woord van mededogen?! Ongepast? Ja. Respectloos? Zeker. En dat enkel met als doel het ontlokken van reacties om zo verder te kunnen polariseren. #hetkananders https://t.co/0PiLoxCCV7 Meyrem Almaci(@ MeyremAlmaci) link

Mag er nog op de ouderlijke verantwoordelijkheid worden gewezen? https://t.co/FDGvtCbhSn Bart De Wever(@ Bart_DeWever) link