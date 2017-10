De Wever kondigt plaatselijk samenscholingsverbod af: "Ik veroordeel dit ten strengste" ADN

00u24 0 photo_news De burgemeester van Antwerpen heeft in een kort bericht gereageerd op de rellen in de Brederodestraat. "Om de orde te herstellen en de veiligheid van de Antwerpenaren te waarborgen, heb ik beslist om een plaatselijk samenscholingsverbod van minstens een week af te kondigen", klinkt het.

"Ik veroordeel ten strengste hoe een buitenlands conflict geïmporteerd wordt en het gemak waarmee grote groepen relschoppers denken gebruik te kunnen maken van geweld tegen personen en eigendommen", klinkt het. "Zij zullen daar niet in slagen en wij zullen daar zeer hard tegen blijven optreden, want dat gedrag staat haaks op de vrijheid van meningsuiting die wij in onze stadsgemeenschap koesteren. Die vrijheid vereist respect voor elkaar. Ongeacht persoonlijke overtuiging of afkomst."

"Kan niet afgeschoven worden op marginale minderheid"

"Wanneer het gaat over honderden mensen, kan dit bovendien niet worden afgeschoven op een marginale minderheid. Ik zal daarom onze contacten binnen de Turks-Antwerpse en Koerdisch-Antwerpse gemeenschappen hierop zo snel mogelijk aanspreken en met hen bekijken hoe zij kunnen bijdragen om aan deze spanningen een einde te stellen. Ik wil verder benadrukken dat ik een enorm ontzag heb voor de inzet van onze veiligheidsdiensten en het professionalisme van onze bemiddelingsteams op het terrein. In naam van alle Antwerpenaren bedank ik hen voor hun inspanningen om zij die opjutten tot onrust en geweld verantwoordelijk te stellen voor hun daden en zo de rust en vrede in onze stad te bewaren."