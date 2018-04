De Wever: "Knack heeft zich op niveau van boulevardblad gezet, en daar zal ik rekening mee houden" Redactie

01 april 2018

09u04

Bron: VRT 417 Dat weekblad Knack naar buiten bracht dat Liesbeth Homans (N-VA) en Tom Meeuws (sp.a) enkele jaren geleden een relatie hadden, vindt N-VA-voorzitter Bart De Wever ongehoord. "Knack heeft zich hier op het niveau van een boulevardblad gezet en daar ga ik rekening mee houden in de toekomst", reageert hij in De Ochtend op Radio 1.

Knack publiceerde donderdag een artikel onder de titel "Waarom de N-VA Tom Meeuws 'kapot' wil". Het weekblad verwees daarin naar de relatie tussen Homans en Meeuws, die liep van half 2013 tot 2015, en ziet een link met de aanvallen op de Antwerpse sp.a'er. De redenering dat de affaire politiek relevant is, noemt De Wever "ridicuul" en "cafépraat".

"We zijn persmatig tot een niveau gezakt dat we nog niet eerder hadden bereikt en waar we beter van wegblijven. Wat dat betreft is het een zeer trieste week", aldus De Wever, die de gebeurtenissen van de voorbije week vergelijkt met "Engelse en Amerikaanse toestanden".

Voor De Wever heeft Knack "het niveau bereikt van een boulevardblad, en daar ga ik rekening mee houden in de toekomst". Dat betekent niet zoveel als geen interviews meer geven, verduidelijkt De Wever. "Maar een boulevardblad moet je behandelen als een boulevardblad en niet als een ernstig politiek magazine. Het is afschuwelijk wat er hier gebeurd is."