De Wever is grootste stemmenkanon in Antwerpen, voor Dewinter en Van Besien IB

15 oktober 2018

02u59

Bron: Belga 0 Met 76.702 voorkeurstemmen is burgemeester Bart De Wever (N-VA) het absolute stemmenkanon in Antwerpen. Filip Dewinter (Vlaams Belang) is tweede, met 18.097 voorkeurstemmen, zowat duizend meer dan Wouter Van Besien (Groen).

Jinnih Beels (sp.a) is goed voor 12.815 voorkeurstemmen. Peter Mertens (PVDA) is vijfde, met 11.842 bolletjes achter zijn naam. Kris Peeters (CD&V) is goed voor 10.286 voorkeurstemmen, Philippe De Backer (Open Vld) kreeg er 5.524.

Bij N-VA is ook acteur Mark Tijsmans, die op de 51ste plaats stond, verkozen. Voor de rest weinig verrassingen: onder meer Vlaams parlementslid Annick De Ridder, alle uittredende schepenen die op de lijst stonden, Vlaams minister Liesbeth Homans en fractieleider André Gantman zijn verkozen.

CD&V heeft naast Kris Peeters ook Kamerlid Nahima Lanrjri en schepen Caroline Bastiaens als verkozenen. Open Vld heeft Philippe De Backer en schepen Claude Marinower als gemeenteraadsleden.

Groen

Bij Groen komen onder meer ex-minister Mieke Vogels, partijvoorzitter Meyrem Almaci en europarlementslid Bart Staes in de gemeenteraad. Bij sp.a zijn naast Jinnih Beels ook lokaal sp.a-voorzitter Tom Meeuws, parlementsleden Yasmine Kherbache en Güler Turan verkozen.

Europarlemenslid Kathleen Van Brempt en Kamerlid Monica De Coninck zijn niet herverkozen.

Vlaams Belang

Vlaams Belang stuurt naast Dewinter ook Gerolf Annemans, Anke Vander Meersch, Jan Penris, Peggy Pooters en Sam Van Rooy naar de gemeenteraad. Ex-voorzitter Bruno Valkeniers raakte niet herverkozen. Bij PVDA zijn Peter Mertens, Mie Branders, Mohamed Chebaa Amimou en Khadija Chennouf de raadsleden.