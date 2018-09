De Wever in bits debat met Antwerpse uitdagers: "Als je campagne gaat voeren, moet je je stad kennen" TT

09 september 2018

12u33

Over vijf weken, op 14 oktober, trekken we allemaal naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom worden de politieke gesprekken tijdens het VTM NIEUWS van 13 uur de komende weken debatten. De vier Antwerpse boegbeelden mochten vandaag de spits afbijten. Hieronder kan u het debat herlezen of volledig herbekijken.

De Antwerpse kopstukken Bart De Wever (N-VA), Kris Peeters (CD&V), Jinnih Beels (sp.a) en Wouter Van Besien (Groen) gingen vanmiddag in de clinch over onder andere de 'war on drugs' in de grootste stad van Vlaanderen. De Wever verdedigde zijn beleid van de afgelopen zes jaar, maar zei ook dat "je bevoegdheid als minister ergens ophoudt". Toch klopte hij zich op de borst dat hij ook de hogere instanties rond de tafel heeft kunnen brengen, wat onder andere resulteerde in het pas opgestarte 'Stroomplan' waarin verschillende diensten samenwerken. "De strijd moet nu verder gevoerd worden."

Verdachtmakingen

De Wevers uitspraken over een mogelijke infiltratie van de drugsmaffia in de politiek vielen bij zijn tegenstanders niet in goede aarde. Zowel CD&V, sp.a als Groen hekelden de "verdachtmakingen" van De Wever, maar die ontkende in alle toonaarden.



Peeters maakte ook nogmaals duidelijk dat hij niet was opgezet met de sneer van De Wever aan zijn adres over een bezoek aan een winkel op de Turnhoutsebaan. "Wij hebben het gecontroleerd. De drie vishandelaars waar De Wever naar verwees zijn gechoqueerd dat ze wapenhandelaars zouden zijn." "Als je campagne gaat voeren, moet je de kranten lezen, en je stad kennen", pareerde De Wever.

Geen voorakkoorden

Alle vier de partijen ontkenden een voorakkoord in de Koekenstad te hebben, waarbij zowel De Wever als Peeters verklaarden "in Antwerpen" geen voorakkoord afgesloten te hebben. Ook sp.a en Groen hebben naar eigen zeggen geen voorakkoord, als stak Wouter Van Besien zijn voorkeur voor een progressieve coalitie niet onder stoelen of banken.

CD&V en N-VA maakten duidelijk dat ze sowieso niet met de PVDA of het Vlaams Belang in zee zouden gaan, sp.a en Groen sloten extreemlinks niet op voorhand uit. "Ik kan met heel veel mensen door dezelfde deur. Ik sluit PVDA absoluut niet uit", stelde bijvoorbeeld sp.a-lijsttrekster Jinnih Beels.