De Wever: “Ik wilde wél informateur worden. Ik ben trouwens nog altijd kandidaat” SVM

13 december 2019

13u57

Bron: VTM Nieuws 66 “Hij wou geen informateur worden. Hij wil geen verantwoordelijkheid nemen. Uit angst heeft hij de beledigingen en provocaties opgevoerd.” Het waren de harde woorden van Paul Magnette aan het adres van Bart De Wever gisteren in een interview op de RTBF. De N-VA-voorzitter reageert nu op die aantijgingen voor de camera van VTM Nieuws.

“Natuurlijk wilde ik wel informateur worden”, klinkt het. “Ik heb aan de koning een werkmethode voorgesteld en ik had graag die verantwoordelijkheid willen opnemen. Ik ben trouwens nog altijd kandidaat omdat ik erg geschrokken ben van de inhoud van de nota van de PS. Ik was ook boos omdat Magnette zoiets durfde presenteren aan het noorden van het land.”

Hield De Wever met zijn straffe uitspraken richting PS toch niet vooral zelf de boot af? “Ik heb nooit uitgehaald, ik heb enkel gezegd dat die nota een miljardentransfer zal creëren van het noorden naar het zuiden. Lees de nota zelf en laat de berekening door specialisten maken.”

“Naar de top van de Open Vld heb ik wel uitgehaald omdat ze er zo ver in meegeschoven zijn. Daardoor zit de PS nu in een zetel. Ze hebben geroken dat het er in zit en daarom lanceert Magnette nu de ene provocatie na de andere in mijn richting. Dat is een vrij helder politiek spel.”

“Vlamingen betalen ruim 70% van belastingen”

Op federaal vlak ging de N-VA stevig achteruit, maar dat mag volgens De Wever geen excuus zijn om niet te regeren. “De Zweedse regering heeft haar palmares slecht verdedigd, dat klopt. De Vlaamse kiezer heeft echter niet aangegeven dat er nu een ruk naar links moet komen. Ik wil regeren op voorwaarde dat de Vlaamse partijen opnieuw aan hetzelfde zeel gaan trekken. Op vlak van veiligheid en migratie heeft de kiezer een heel duidelijke richting aangegeven.”

De PS blijft in alle mogelijke scenario’s wel ‘incontournable’. “We moeten hen duidelijk maken dat Vlamingen meer dan 70 procent van de belastingen betalen, wij hebben ook rechten. De PS heeft de helft van de kiezers van N-VA, de twee grootste partijen Vlaamse zijn veel groter. Hoe raar is het dan om te stellen dat de Waalse socialisten onmisbaar zijn?”

Of het communautaire aspect nog altijd een breekpunt is? “Ik kijk enkel naar het inhoudelijke. Ik hou vast aan het bestuur dat de Vlaming wenst, laat ons dus het beleid voeren dat we goed vinden in onze eigen regio. Dat is toch zo logisch als wat. Als in een huwelijk de vrouw naar het zuiden van Europa wil reizen en de man naar het noorden, dan is het beter om elk apart op vakantie te gaan. Anders blijf je thuis en dat is wat we nu al een jaar aan het doen zijn met de federale regering. We trappelen ter plaatse. Dat is geen absurde logica, integendeel... Ik heb nog nooit iets beters gehoord.”