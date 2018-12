De Wever hard voor De Block: “We gaan naar 200 asielaanvragen per dag, dit is pure mensensmokkel”

Gunter Van Stappen

23 december 2018

13u56

Bron: VTM Nieuws

Maggie De Block (Open Vld) had meteen na de val van de regering kritiek op het migratiebeleid van Theo Francken (N-VA). Zij besliste daarom ook om het quotum van 50 asielaanvragen per dag te schrappen. Ook de Raad van State vernietigde deze week die beslissing van Francken. “Ik kan u zeggen dat we nu richting de 200 aanvragen per dag gaan, voornamelijk van mensen uit de Gazastrook”, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever daar vandaag over in VTM Nieuws. “En dat zijn geen oorlogsvluchtelingen, dit is pure mensensmokkel. En die mensen krijg je ook niet meer buiten.”