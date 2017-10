De Wever hamert op respect na nieuwe vechtpartijen en brandstichting in Borgerhout "Ontoelaatbaar dat het agressieve gedrag van enkelingen de leefbaarheid van een wijk onder druk zet" Nina Bernaerts sam

07u48

Bron: Eigen berichtgeving, belga 1244 Marc De Roeck Aan de Kroonstraat in Borgerhout is afgelopen nacht een auto uitgebrand. Verschillende groepjes zijn afgelopen nacht ook met elkaar op de vuist gegaan in de omgeving Turnhoutsebaan en Moorkensplein. Telkens als de politie erbij kwam, gingen de herrieschoppers lopen.

In het tumult heeft een wagen in de Kroonstraat vuur gevat. Een tweede voertuig dat voor de uitgebrande wagen geparkeerd stond, raakte ook beschadigd. Ook de gevel van een huis liep schade op.



Een Poolse verdachte is meegenomen voor verhoor. Uiteindelijk raakte niemand gewond.

"Ontoelaataar"

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) noemt het na de nieuwe incidenten in Borgerhout "ontoelaatbaar" dat "het agressieve gedrag van enkelingen de leefbaarheid van een wijk onder druk zet". De Wever stelt dat de verantwoordelijken voor de schade en overlast gepakt en gestraft zullen worden. "Alle Borgerhoutenaren van goede wil, kunnen op ons rekenen", klinkt het.

Het zit De Wever vooral hoog dat de agressie schade berokkende aan het eigendom van gewone bewoners. "Ik wil daar heel duidelijk in zijn: respect voor anderen is een basisvoorwaarde om tot onze stadsgemeenschap te behoren", vindt hij. "Wie dat respect niet kan opbrengen, zal de gevolgen dragen. Ik vertrouw op de grondigheid van het gerechtelijk onderzoek."

Onderzoek

Het onderzoek naar de feiten is volgens het parket nog volop bezig.

