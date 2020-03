De Wever haalt zwaar uit naar “juichende voorzitters”: “Volledig misplaatst” en “triest schouwspel” N-VA wil “eerst teksten zien” voor partij minderheidsregering steunt TT

16 maart 2020

09u09

Bron: Radio 1, Joe 10 Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zijn PS-collega Paul Magnette woordbreuk gepleegd door eerst akkoord te gaan met een volwaardige noodregering met daarin N-VA en PS, om die piste later toch af te schieten, daarbij gesteund door de groene partijen. Een beperkte ploeg met tien ministers, vijf langs elke kant van de taalgrens, zou het coronavirus beter hebben kunnen aanpakken dan de minderheidsregering die er nu is, aldus De Wever vanmorgen.

De Wever verklaarde op Joe en Radio 1 dat hij “niet blij” is met het resultaat van de onderhandelingen van de afgelopen dagen. “Er was donderdag een princiepsakkoord met de PS, met dank aan Conner Rousseau van sp.a ook. We zouden daarbij een kleine regering maken van 10 ministers. Hij (PS-voorzitter Paul Magnette, red.) heeft daarna zijn woord ingetrokken en niet gedurfd, en zelfs een veto tegen ons gesteld.”



Die volwaardige noodregering zou een jaar lang rond het coronavirus en de economische en budgettaire gevolgen van de epidemie werken, maar dat lukte dus niet. PS, MR en Ecolo schoten die piste gisterenochtend af. In de plaats maakt de huidige ontslagnemende minderheidsregering van MR, CD&V en Open Vld een doorstart tot een volwaardige regering, weliswaar met nog steeds een minderheid, maar met gedoogsteun van de oppositie. De regering krijgt drie tot zes maanden lang volmachten om de coronacrisis aan te kunnen pakken.

“Triest schouwspel”

De Wever spreekt over een “triest schouwspel”. “Ik vind het bijzonder jammer. We zitten in een enorme crisis, de ergste van de eeuw, wellicht gevolgd door een recessie. In elk normaal land stappen de twee grootste partijen dan in een regering. In een oorlogssituatie stuur je de beste ploeg, de toppers uit de Wetstraat, twee keer vijf ministers, naar het front. Een noodregering hadden we al, die zat er al. Het is dus much ado about very little. De restregering blijft gewoon zitten.”



De huidige ploeg is volgens De Wever sowieso te groot om de crisis aan te pakken, een kleine regering met één focus was voor N-VA beter geweest. “De huidige minister van Mobiliteit, kent u die? Wie kent zijn naam (François Bellot van MR, red.)? Wat gaat die doen in deze regering?”

Zonder respect, zonder eer, zonder code: dit was heel erg triest gisteren Bart De Wever

“Optelsom van alle PS-veto’s: de crisis van de eeuw bevechten met minderheidsregering”

Naast CD&V en Open Vld was ook de MR volgens De Wever bereid om de N-VA op te nemen in de huidige regering en zo met ook PS erbij een nieuwe regering te vormen. “Maar dan nog bleef de PS erbij dat ze de regering dan niet zouden steunen. Dan zijn de groenen erbij gekomen om hetzelfde te zeggen. En dan cdH.” “Jammer dat zelfs in deze omstandigheden geen regering van eenheid met de grootste partijen kan gevormd worden. De optelsom van alle PS-veto’s is dat België de grootste crisis van de eeuw blijkbaar gaat bevechten met een minderheidsregering”, zegt de N-VA ook op Twitter.

De Wever zegt dat hij niet per se premier wilde worden. “Ik heb dat nooit opgeëist, maar een aanbod gedaan. Ook hebben wij nooit geëist om eerst een staatshervorming te krijgen, dat is een leugen om ons eraf te rijden. Iedereen heeft dat gisteren erkend, anders had ik de vergadering gewoon verlaten.”

“Nog geen teksten gezien”

“Zonder respect, zonder eer, zonder code: dit was heel erg triest gisteren. Dan heb ik gezegd: dan blijft de restregering maar zitten. En dat is wat er is gebeurd. Maar heel dat gejuich daarna, dat is volledig misplaatst.” De Wever verwijst daarmee naar de foto van Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, met een juichende Groen-voorzitster Meyrem Almaci in de achtergrond.

De N-VA zal het beperkte akkoord van de minderheidsregering pas steunen als de partij teksten heeft gezien, aldus De Wever, die de ploeg dan ook “geen blanco cheque” wil geven. Steun voor maatregelen tegen de coronacrisis zal N-VA wel leveren, verzekerde De Wever. ““Waarom je bijzondere machten nodig hebt weet ik niet, behalve als het parlement op een gegeven moment niet meer zou kunnen samenkomen. Maar welke levende ziel in het parlement zou nu tegen minister De Block zeggen: u mag geen mondmaskers kopen, of extra geld voorzien voor artsen?”.

“We zullen dat dus bekijken, maar die joepie-sfeer deel ik niet. We zullen iemand sturen om te kijken naar de tekst en het voorstel, en of dat iets toevoegt aan de macht die de regering nu al heeft.” De N-VA-voorzitter zelf komt niet naar het overleg. “Ik heb de hele dag corona-noodoverleg in eigen stad. Ik heb hier nog andere dingen te regelen.” ”

In de backoffice tijdens de persconferentie pic.twitter.com/il0WFRyAO2 ivan de vadder(@ vadderiVRT) link