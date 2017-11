De Wever haalt uit naar partij van Rajoy: "Geen lessen te geven aan de N-VA" ADN

N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet bepaald onder de indruk van de uithaal van de 'Partido Popular', de partij van de Spaanse premier Mariano Rajoy, naar minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Hij zegt dat de partij geen lessen te geven heeft aan de N-VA.

N-VA-vicepremier Jan Jambon toonde zich zondag scherp voor Spanje in de Catalaanse crisis. Jambon stelde zich vragen bij het opsluiten van Catalaanse regeringsleden, de overname van het Catalaanse bestuur door Madrid en het politiegeweld op de dag van het referendum.

De woordvoerder van de PP vond de uitspraken van Jambon "weinig verrassend", want Jambon behoort tot de N-VA, "een nationalistische, anti-Europese partij, die tegen de waarden van de EU is". Volgens hem heeft de N-VA ook een "voorgeschiedenis van xenofobie, in strijd met de gelijkheid van personen, en ook van afwijzing van immigranten". "Het zou beter zijn dat ze de Spaanse democratie, waarin mensenrechten, de wet en de rechtsstaat gerespecteerd worden, niet de les spelt."

"Naar eigen verleden kijken"

"De Partido Popular moet eerst naar hun eigen verleden kijken en dan pas beslissen of ze andere mensen verwijten moeten maken", reageert N-VA-voorzitter De Wever vandaag bij de VRT. "Ze moeten denk ik niemand nu in de Europese Unie nog de les spellen."

De Wever verwijst naar het gevangenzetten van verschillende afgezette Catalaanse ministers. "Hier gebeuren zaken die wij in geen enkel land van de EU zouden moeten tolereren. Of men het nu eens of oneens is met de Catalanen doet er eigenlijk niet toe. Je sluit geen mensen op omdat ze gewoon hun democratische rechten uitoefenen. Dat doe je niet. Dat doe je nergens, en al zeker niet in de Europese Unie."

Dat de woordvoerder van de PP verwees naar een minder mooie voorgeschiedenis van de N-VA, kan De Wever niet smaken. "Over de voorgeschiedenis van een partij zou de Partido Popular toch echt moeten zwijgen", zegt hij. "Het verleden - en steeds meer ook het heden - van die partij situeert zich in Franco, repressie, het opsluiten van mensen omwille van een mening, geweld gebruiken tegen eigen burgers. In een dispuut gaat mijn sympathie altijd uit naar diegene die vreedzaam zijn punt maakt, niet naar diegene die politici in de gevangenis stopt en op eigen burgers geweld pleegt."

Hij steunt zijn minister volop. "Als je zwijgt op een moment dat politici in de gevangenis worden gegooid omdat ze gewoon een punt maken, omdat ze een opinie hebben en als er geweld op burgers wordt gepleegd, dan is dat schuldig verzuim", zegt hij.

