De Wever haalt scherp uit naar “pretpedagogie” van katholieke onderwijskoepel AW

01 april 2019

21u02

Bron: Belga 16 Dat de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen daalt, is in grote mate te wijten aan de “pretpedagogie” van het katholieke onderwijs. Dat zei N-VA-voorzitter Bart De Wever in Terzake. “Het kwaliteitsverlies zit bijna exclusief bij het katholiek onderwijs."

De kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen gaat erop achteruit, bleek vandaag uit een nieuwe publicatie van de KU Leuven. Vooral in het katholiek onderwijs is de daling van de kwaliteit opvallend.



Volgens Bart De Wever is dat grotendeels het gevolg van het pedagogisch project van het katholieke onderwijsnet. “De eindtermen zijn al twintig jaar niet meer veranderd en de nieuwe eindtermen moeten nog in voege treden, dus daaraan kan het niet liggen”, zei hij.

Daarmee ging de N-VA voorzitter in debat ging met de topman van het katholieke onderwijs Lieven Boeve. Die waarschuwde vorige week al dat de nieuwe eindtermen te ambitieus zijn. “Het heeft te maken met het pedagogisch project: alles is verschoven naar de ‘pretpedagogie’, het moet leuk zijn. Het katholiek onderwijs was een baken tegen dit soort vernieuwingen, nu lijkt de koepel zelf de grootste promotor van de nivellering naar beneden”, aldus De Wever. “Binnenkort is ons onderwijs slechts bezigheidstherapie.”

Eenzijdige focus op eindtermen

Boeve noemde de uitspraken van De Wever “een onrecht tegenover de mensen die elke dag het beste van zichzelf geven voor de klas”. Hij pleitte voor extra investeringen in het basisonderwijs, en benadrukte dat er “geen tegenstelling bestaat tussen uitdaging en welbevinden”. “Als een kind zich goed voelt, studeert het ook goed. Ik pleit ervoor om veel gedifferentieerd na te denken over onderwijs, en niet alleen meer op de eindtermen te focussen. Daar waarschuwde Boeve afgelopen week ook al voor als reactie op de nieuwe eindtermen die de Vlaamse overheid voorstelde. “De politieke discussie die we afgelopen jaren voerden, ging enkel over de eindtermen."

Kracht van verandering?

Of de achteruitgang van het onderwijs ook niet de schuld is van de huidige legislatuur, en dus ook de N-VA? Heeft de kracht van verandering met andere woorden niet mogen baten? “De beslissingen die nu zijn genomen, zijn goede beslissingen”, zo reageert De Wever. “Maar dit is een verhaal dat volgens mij al in de jaren 60 begon. En daar plukken wij de zure vruchten van."

Aan de eindtermen ligt het ook niet volgens De Wever. “De eindtermen zijn de laatste twintig jaar nooit gewijzigd. Als er een nivellering naar beneden wordt vastgesteld, moet dat met de leerplannen te maken hebben en die komen van de koepels."

Post van onderwijsminister

Ook Vlaams onderwijsminister en coalitiepartner Hilde Crevits (CD&V) kreeg een veeg uit de pan. Volgens De Wever staat zij te dicht bij de koepel. “Ik vind de beslissingen die we genomen hebben zeer goede beslissingen, maar we hebben die telkens moeten verdedigen tegen de coalitiepartner die bijvoorbeeld met de koepels wilde meegaan in de invoering van een brede eerste graad.” De Vlaams-nationalisten willen onderwijs de volgende legislatuur dan ook liever zelf in portefeuille, bevestigde De Wever. “Ik vind dat we een onderwijsminister nodig hebben die verder van de koepel staat. Daarom claimen wij die post.”

Volgens minister Crevits zijn de cijfers het resultaat van onderzoeken die dertig jaar geleden startten en afliepen in 2016. Ze zouden de aanleiding geweest zijn voor de hervormingen die tijdens de afgelopen legislatuur zijn goedgekeurd. “De Vlaamse overheid ontwikkelt de eindtermen, maar de scholen bepalen zelf hoe ze overgebracht worden. Ik stel vast dat ik deze legislatuur veel stappen heb gezet met de onderwijspartners, en dat is de manier waarop ik beleid probeer te voeren.”

Bekijk ook: