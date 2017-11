De Wever haalt fors uit naar Beke na interview in 'Terzake': "Een van de pijnlijkste interviews van de laatste jaren" JC

10u51

Bart De Wever in 'De Afspraak'. N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft in het Canvas-programma De Afspraak scherp uitgehaald naar zijn collega van CD&V Wouter Beke. Die had zijn coalitiepartners in een interview in Terzake opgeroepen om het "Catalaanse conflict niet te importeren". "Nonsens", vindt De Wever. "Dat interview was een van de meest pijnlijke die ik de jongste jaren heb gezien."

Beke reageerde in Terzake op de suggestie dat coalitiepartner N-VA in het verleden al kritiek uitte op "activistische rechters". Hij verwees naar de scheiding der machten. "Op het ogenblik dat men zou zeggen 'Het zijn activistische rechters', dan associeert men zich niet meer met de Belgische regering", aldus Beke. Zelf bleef hij voorzichtig met kritiek op Spanje.

De N-VA-voorzitter heeft daar geen begrip voor. "Iemand die geen vlieg kwaad doet, die alleen maar een opinie uit, zit in de gevangenis. Als je dan nog niet kan zeggen dat dit een dictatuur van slechte wetten is, ben je je aan het verstoppen. Volgens die logica moet je de Dalai Lama aan China uitleveren en mag Nelson Mandela nog in de gevangenis zitten."

Gechoqueerd

De Wever zegt vertrouwen te hebben in de Belgische rechter die moet oordelen over de uitlevering van de afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont en vier van zijn ministers, én in de Spaanse rechters. Alleen betreurt hij dat deze zaak door het gerecht beslecht wordt.

"Ik ben gechoqueerd dat iemand dat nog durft tegenspreken", aldus De Wever. "Hier is toch duidelijk sprake van een verdrukker en iemand die in de gevangenis zit. Als je ministers in een rechtsstaat voor rebellie laat vervolgen omdat ze een opinie hebben geuit, is dat niet conform de fundamentele rechten die wij in Europa gewoon achten."

"En toch hult Europa zich in stilzwijgen. Er gaat een moment komen dat men heel beschaamd gaat terugkijken op dit soort interviews."