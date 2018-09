De Wever grapt: "Francken wilde niet naar Leuven verhuizen" Nathalie De Bisschop

17 september 2018

15u57

Bron: VTM NIEUWS 0 "Het had Leuven moeten zijn", zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever terwijl zijn partijgenoot Theo Francken de stemtest van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws invult voor zijn gemeente Lubbeek. "Maar meneer wilde niet. Hij wilde geen partijvoorzitter worden en hij wilde niet verhuizen naar Leuven", grapt De Wever. "Het luxueuze leven van een staatssecretaris."

Het is geen geheim dat De Wever graag Francken op de Leuvense N-VA-lijst had gezet voor de komende verkiezingen. Francken weigerde en bleef in zijn Lubbeek, op amper twaalf kilometer van Leuven.

"Meneer Francken, u bent de lijst voor Lubbeek aan het invullen?", vraagt de journalist van VTM NIEUWS aan de Lubbeekse lijsttrekker voor N-VA, Theo Francken. "Het had ook Leuven kunnen zijn?" En daar pikt de partijvoorzitter tijdens het invullen van de stemtest meteen op in: "Het had inderdaad Leuven kunnen zijn. Het had Leuven moéten zijn", klinkt het. "Maar meneer wilde niet. Hij wilde géén partijvoorzitter worden en hij wilde niét verhuizen naar Leuven. Het luxueuze leven van een staatssecretaris."