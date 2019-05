De Wever: "Geslapen als een baby: slapen-wenen-slapen-wenen” Eerste reactie Bart De Wever één dag na de verkiezingen SDA

27 mei 2019

09u04 4 N-VA voorzitter Bart De Wever sluit een samenwerking met het Vlaams Belang van Tom Van Grieken niet uit. Dat heeft hij in een eerste reactie aan VTM NIEUWS gezegd. De Wever ontvangt als voorzitter van de grootste Vlaamse partij snel de andere partijvoorzitters om te kijken wie welke prioriteiten naar voren zou schuiven in een regering. Daarbij komt dus ook Vlaams Belang op de koffie.

Maar of De Wevers opening ook echt wil zeggen dat het cordon sanitaire zou sneuvelen, is nog lang niet gezegd. N-VA en het Vlaams Belang hebben samen geen meerderheid in het Vlaams Parlement en zouden dus nog een derde partner nodig hebben. Maar alle andere partijen, ook Open Vld en CD&V, hebben gisteren herhaaldelijk gezegd nooit met het Belang samen te werken.