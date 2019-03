De Wever gefrustreerd over het gerecht: "Heel Antwerpen wil arrestaties zien"

26 maart 2019

Bron: VTM NIEUWS

Antwerps burgemeester Bart De Wever wijst in de aanpak van het drugsprobleem in zijn stad met de vinger naar het gerecht en de federale politie. “Onze stedelijke ‘War on Drugs’ verloopt goed, maar de gerechtelijke molen maalt langzaam, er zouden resultaten mogen komen”, zegt De Wever na afloop van de gemeenteraad gisterenavond aan VTM NIEUWS.