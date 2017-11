De Wever: "Geen enkel excuus voor agressie in Brederodebuurt" Burgemeester zat vandaag samen met vertegenwoordigers Turks-Antwerpse en Koerdisch-Antwerpse gemeenschappen ADN

Bron: Belga 0 Photo News De Antwerpse burgemeester Bart De Wever. Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft vandaag samengezeten met vertegenwoordigers van de Turks-Antwerpse en Koerdisch-Antwerpse gemeenschappen. Dat meldt zijn kabinet in een persbericht. De N-VA-voorzitter kreeg er van de gemeenschappen naar verluidt "voorstellen om het vreedzaam en met respect samenleven te versterken van Antwerpenaren van gelijk welke afkomst of overtuiging".

Afgelopen weekend was er in de Brederodebuurt heel wat onrust tussen de Turkse en Koerdische bevolkingsgroepen, met vechtpartijen en verschillende gewonden tot gevolg, ook bij de politie. Antwerps burgemeester Bart De Wever kondigde daarop onder meer een lokaal samenscholingsverbod en een sluitingsuur voor bepaalde inrichtingen af.

Constructieve medewerking buurt

De rust is intussen teruggekeerd, klinkt het, volgens de burgemeester door de goede inzet van wijkpolitie en een constructieve medewerking van de buurt. De basiswaarde van respectvol samenleven werd volgens de burgemeester door iedereen onderschreven. Ook noteerde hij "de unanieme steun voor onze veiligheidsdiensten, die de orde en rust bewaren in onze straten en wijken".

Volgens De Wever verzekert een gezamenlijke inzet de leefbaarheid van de buurt. "Dit engagement is voor mij in het bijzonder belangrijk voor het versterken van het sociaal weefsel van onze stadsgemeenschap. Enkel door elkaar te respecteren kunnen wij het goede samenleven in Antwerpen waarmaken", klinkt het.

Krachtdadig optreden

De burgemeester benadrukt dat hij krachtdadig blijft optreden wanneer spanningen tussen gemeenschappen uitmonden in geweld tegen politiemensen en vandalisme. "Meningsverschillen kunnen in onze vrije rechtsstaat nooit een vergoelijking zijn voor agressie. Daar bestaat geen enkel excuus voor."

De genomen maatregelen blijven volgens De Wever nog gelden, om de rust verder te bewaren. Hij sprak ook zijn vertrouwen in het gerechtelijk onderzoek naar de daders uit.

RV Beelden van de rellen zondagavond.

